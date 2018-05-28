Представители КНДР вылетели в Сингапур для подготовки саммита

Делегация КНДР прибыла в Пекин, откуда направится в Сингапур для подготовки саммита с участием президента США и лидера КНДР. Как передает ТАСС, в аэропорту были замечены восемь северокорейских граждан. Среди них председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон.

Ранее СМИ сообщали, что большая американская делегация прибыла в Пханмунджом для обсуждения деталей предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына. Главной темой переговоров лидеров двух государств должна стать денуклеаризация Корейского полуострова.