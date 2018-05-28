Генетики установили происхождение правителей инков

В Перу команда генетиков провела анализ ДНК и подтвердила сразу две главные легенды о происхождении правителей инков. Об этом сообщает Phys.org.

Согласно преданию, правители инков, столица которых находилась в городе Куско, перебрались из региона Пуно. Там в XII веке на берегах озера Титикака появился могущественный народ, которым руководил Инка - верховный правитель. По другой легенде первыми правителями инков были три брата Аяра, спустившиеся с горы Пакаритамбо возле Куско.

Ученые из Университета Лимы в Сан-Мартин де Поррес взяли образцы ДНК у трех тысяч современных жителей обоих регионов. За три года исследований база была сокращена до 200 человек. В ней остались образцы ДНК людей, которые, по мнению ученых, имеют генетическое родство с представителями знати.

"Это как тест на отцовство, только не между отцом и сыном, а между народами, - пояснил соавтор исследования Рикардо Фуджита. - Результаты подтверждают, что две легенды, объясняющие происхождение цивилизации инков, могут быть связаны".

Установлено, что знать государства Тауантинсуйу, существовавшего до XVI века, происходила от двух линий: народов, проживавших в районе озера Титикака и вокруг горы Пакаритамбо. К сожалению, мумии правителей инков не сохранились. Они были уничтожены конкистадорами.

Ученые предполагают, что первая волна миграции все-таки произошла из региона Пуно. Инки поселились в районе Пакаритамбо, а через несколько десятилетий отправились в Куско и создали Тауантинсуйу.