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25.05.2018 14:42
Рубрика: Культура

В Перу найдена уникальная 1000-летняя мумия

Текст: Денис Передельский
Фото: Peter Eeckhout / Universee Libre de Bruxelles Фото: Peter Eeckhout / Universee Libre de Bruxelles
Фото: Peter Eeckhout / Universee Libre de Bruxelles

Археологи из Свободного университета Брюсселя обнаружили при раскопках в Перу хорошо сохранившуюся мумию возрастом около 1000 лет.

Фото: Elizabeth Chamberlain / Vanderbilt University
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Раскопки прошли на археологическом участке в городе Пачакамак. Хорошо сохранившаяся неповрежденная мумия была обнаружена в погребальной камере святилища.

"Покойный завернут в саван, который служил вместо гроба, - говорит руководитель миссии Петер Экхот. - Мы считаем, что погребение произошло между 1000 и 1200 годами нашей эры. Подобные находки крайне редки, а состояние мумии можно назвать уникальным".

Находку отправят в Париж в Этнографический музей на набережной Бранли. Там ее изучат, используя современные методы медицинской визуализации: рентгеновский сканер, томографию, трехмерную реконструкцию и другое. Технологии позволят провести исследование, не разворачивая саван.

В святилище также были найдены древние сосуды и кости собак и других животных. Это подтверждает гипотезу о том, что Пачакамак стал местом поклонения задолго до того, как инки превратили его в крупный административный центр в конце XV века.

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