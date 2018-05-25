В Перу найдена уникальная 1000-летняя мумия

Археологи из Свободного университета Брюсселя обнаружили при раскопках в Перу хорошо сохранившуюся мумию возрастом около 1000 лет.

Раскопки прошли на археологическом участке в городе Пачакамак. Хорошо сохранившаяся неповрежденная мумия была обнаружена в погребальной камере святилища.

"Покойный завернут в саван, который служил вместо гроба, - говорит руководитель миссии Петер Экхот. - Мы считаем, что погребение произошло между 1000 и 1200 годами нашей эры. Подобные находки крайне редки, а состояние мумии можно назвать уникальным".

Находку отправят в Париж в Этнографический музей на набережной Бранли. Там ее изучат, используя современные методы медицинской визуализации: рентгеновский сканер, томографию, трехмерную реконструкцию и другое. Технологии позволят провести исследование, не разворачивая саван.

В святилище также были найдены древние сосуды и кости собак и других животных. Это подтверждает гипотезу о том, что Пачакамак стал местом поклонения задолго до того, как инки превратили его в крупный административный центр в конце XV века.