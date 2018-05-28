В Лондоне впервые показали редкий римский саркофаг

В Лондонском музее доков открылась выставка, посвященная погребальным ритуалам древних римлян. Впервые широкой общественности представлен редкий саркофаг, обнаруженный в прошлом году на Харпер-роуд в центре Лондона.

Саркофаг считается одним из главных экспонатов. Он стал всего лишь третьим подобным предметом, найденном в Лондоне. Саркофаг был изготовлен в IV веке. Изначально он находился в небольшом мавзолее, возведенном на окраине Лондиниума.

Исследование показало, что захоронение было разграблено в XVII веке. Саркофаг оказался заполнен почвой. Человеческие останки мародеры сложили в углу. Одна из костей даже была выброшена из каменного гроба. При помощи металлодетектора археологам удалось найти фрагмент золотой серьги, который не заметили грабители.

Также в музее представлены кремированные и захороненные останки 28 лондонцев римской эпохи, обнаруженные на древних кладбищах, и свыше 200 ритуальных предметов. Выставка будет работать до 28 октября. Вход на нее разрешен посетителям старше восьми лет.