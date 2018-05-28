День города в Ярославле отметили с размахом

Новости

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях 18:10
СК возбудил дело по крушению самолета под Рязанью 18:05
Мифы и легенды о легендарной выставке ВДНХ 18:05
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске 17:57
Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольные напитки 17:53
Под Ярославлем мужчина избил соседа за шумный ремонт 17:53
Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове 17:51
Пограничники спасли в Баренцевом море двух рыбаков 17:50
Исландские болельщики приедут на ЧМ-2018 на "Ниве" 17:30
Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение Telegram 17:20
В Кирове восьмилетняя девочка упала в шахту лифта 17:18
В Гидрометцентре предупредили об усилении ветра в Москве и области 17:10
Неизвестный вертолет потерпел крушение в Республике Сербской 17:06
В НАТО не смогли прийти к единому мнению по "Северному потоку-2" 17:00
Новгородский кот выдал приставам алиментщика 16:38
В Петербурге владелец Hummer нарочно протаранил авто с ребенком 16:35
Госпитализирована 27-летняя ведущая телешоу "Орел или решка" 16:35
В Нижегородской области украли концертные костюмы Киркорова 16:28
Житель Новоуральска погиб, спасая кошку 16:22
Путин приедет в Австрию 16:12
В Москве на ребенка в детском саду упал шкаф 16:09
"Джон Сноу" и "одичалая" назначили день свадьбы 15:55
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США 15:50
В Пскове на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты 15:49
Петербуржцы своими силами организовали уборку озер 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 16:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

День города в Ярославле отметили с размахом

26 мая ярославцы весело и креативно отметили 1008-летие родного города.
Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля
Фото: мэрия Ярославля

Развлечение по душе в этот день мог выбрать себе каждый - на всю субботу город стал одной большой творческой, спортивной и гастрономической площадкой.

На улице Андропова открыл свои "ворота" мини-городок "Золотого кольца" с улицами Центральной, Детской, Вкусной, Молодежной и Ремесленников, где можно было отправиться в виртуальное путешествие по городам самого известного российского туристического маршрута, спланировать будущую поездку и получить паспорт туриста. Или слепить своими руками глиняную чашку или горшок, поучаствовать в мастер-классе по владению футбольным мячом, попробовать сырный суп и сырное печенье.

У речного вокзала на турнире по силовому экстриму спортсмены устроили экстрим-шоу по тяге 13-тонного автобуса, а юные художники пробовали свои силы в расписывании гуашью… легковых автомобилей.

На площади Юности дети и взрослые с азартом надували мыльные пузыри всевозможных размеров, в том числе с человеческий рост. На Которосльной набережной смотрели, как укрощают огонь участники файер-шоу "ЯРые огни".

Фото: Мэрия Ярославля
День города Ярославля начался с велопробега

В парке 1000-летия Ярославля неформальные молодежные объединения устроили соревнования по велотриалу, скейтбордингу, паркуру, кик-скутеру, граффити. А на Первомайском бульваре участницы акции "Сбежавшая невеста" провели танцевальный флешмоб и 30-метровый забег. После чего бросили свои "букеты невесты" в толпу  зрителей.

А чтобы никто не остался голодным, на нижнем ярусе Стрелки  с утра до вечера готовили яства участники фестиваля уличной городской еды. Лучшие ярославские рестораны и кафе представили на суд гурманов хорошо известные и новые блюда, рецепт которых можно было тут же записать.

На 22 площадках в этот день ярославцы и гости города танцевали, пели, участвовали в конкурсах, соревновались в быстроте и ловкости, слушали музыку и даже читали стихи - у памятника Некрасову на Волжской набережной. Некоторые из этих площадок посетили и приехавшие на праздник гости Ярославля - делегации из немецкого города Касселя, китайского Нанкина и ближнего зарубежья.

- Многие уже бывали в нашем городе и могут воочию наблюдать, какие перемены происходят у нас год за годом, - сказал, приветствуя официальные делегации в большом зале мэрии глава Ярославля Владимир Слепцов. - Сейчас мы сосредоточены на различных направлениях развития Ярославля: это благоустройство города, развитие промышленности, строительство социальных объектов и развитие сферы туризма. Ярославль - центр Союза городов "Золотого кольца России", и здесь активно работает штаб-квартира объединения.

К слову,  в День города в Ярославле открылось еще одно "Золотое кольцо" - 65-метровое колесо обозрения, посвященное городам популярного турмаршрута. И, судя по очередям к его кассам, оно, без сомнения, станет очередным мощным ярославским магнитом для туристов.

Закончился шумный и веселый праздник красочным фейерверком в акватории Волги: за тем, как в небе расцветают и гаснут огненные цветы, ярославцы зачарованно наблюдали целых 15 минут.

Главное сегодня

Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США