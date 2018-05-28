День города в Ярославле отметили с размахом

26 мая ярославцы весело и креативно отметили 1008-летие родного города.

Развлечение по душе в этот день мог выбрать себе каждый - на всю субботу город стал одной большой творческой, спортивной и гастрономической площадкой.

На улице Андропова открыл свои "ворота" мини-городок "Золотого кольца" с улицами Центральной, Детской, Вкусной, Молодежной и Ремесленников, где можно было отправиться в виртуальное путешествие по городам самого известного российского туристического маршрута, спланировать будущую поездку и получить паспорт туриста. Или слепить своими руками глиняную чашку или горшок, поучаствовать в мастер-классе по владению футбольным мячом, попробовать сырный суп и сырное печенье.

У речного вокзала на турнире по силовому экстриму спортсмены устроили экстрим-шоу по тяге 13-тонного автобуса, а юные художники пробовали свои силы в расписывании гуашью… легковых автомобилей.

На площади Юности дети и взрослые с азартом надували мыльные пузыри всевозможных размеров, в том числе с человеческий рост. На Которосльной набережной смотрели, как укрощают огонь участники файер-шоу "ЯРые огни".

В парке 1000-летия Ярославля неформальные молодежные объединения устроили соревнования по велотриалу, скейтбордингу, паркуру, кик-скутеру, граффити. А на Первомайском бульваре участницы акции "Сбежавшая невеста" провели танцевальный флешмоб и 30-метровый забег. После чего бросили свои "букеты невесты" в толпу зрителей.

А чтобы никто не остался голодным, на нижнем ярусе Стрелки с утра до вечера готовили яства участники фестиваля уличной городской еды. Лучшие ярославские рестораны и кафе представили на суд гурманов хорошо известные и новые блюда, рецепт которых можно было тут же записать.

На 22 площадках в этот день ярославцы и гости города танцевали, пели, участвовали в конкурсах, соревновались в быстроте и ловкости, слушали музыку и даже читали стихи - у памятника Некрасову на Волжской набережной. Некоторые из этих площадок посетили и приехавшие на праздник гости Ярославля - делегации из немецкого города Касселя, китайского Нанкина и ближнего зарубежья.

- Многие уже бывали в нашем городе и могут воочию наблюдать, какие перемены происходят у нас год за годом, - сказал, приветствуя официальные делегации в большом зале мэрии глава Ярославля Владимир Слепцов. - Сейчас мы сосредоточены на различных направлениях развития Ярославля: это благоустройство города, развитие промышленности, строительство социальных объектов и развитие сферы туризма. Ярославль - центр Союза городов "Золотого кольца России", и здесь активно работает штаб-квартира объединения.

К слову, в День города в Ярославле открылось еще одно "Золотое кольцо" - 65-метровое колесо обозрения, посвященное городам популярного турмаршрута. И, судя по очередям к его кассам, оно, без сомнения, станет очередным мощным ярославским магнитом для туристов.

Закончился шумный и веселый праздник красочным фейерверком в акватории Волги: за тем, как в небе расцветают и гаснут огненные цветы, ярославцы зачарованно наблюдали целых 15 минут.