Романа Курцына наградили за роль в фильме "Крым"

Ярославский актер Роман Курцын получил приз XVI Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова, который прошел в Туле.

Призом "За лучшую мужскую роль" жюри отметило работу Романа Курцына в фильме Алексея Пиманова "Крым", вышедшем на экраны осенью 2017 года. Роман сыграл в нем сына севастопольского офицера Сашу, который влюбляется в киевскую журналистку - сторонницу акций протеста на киевском Майдане Незалежности. Но в итоге парень уезжает на восток Украины.

"В правильном направлении", - прокомментировал Роман Курцын факт получения диплома и приза, фотографию которых он разместил в соцсети.

Роман Курцын в 2007 году закончил Ярославский государственный театральный институт, с 2008 года снимается в кино. В его фильмографии уже больше 40 киноработ.

Кстати

Сам фильм "Крым" получил Гран-при XVI Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова.