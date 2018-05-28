Ситуационный центр по поиску детей откроется в Москве в июне

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в июне откроет в своем московском офисе ситуационный центр. Об этом рассказала сегодня журналистам глава попечительского совета национального центра Елена Мильская.

"В 20-х числах июня в Москве в нашем центре на Дубининской, 53 мы отрываем ситуационный центр", - сказала она, добавив, что это стало возможным благодаря личной поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. "Он выделил грант, мы с ним лично встречались. Он помог центру. Это будет ситуационный центр поиска", - пояснила Мильская, добавив, что ничего подобного в столице пока нет.

Центр, по ее словам, будет оборудован самыми последними техническими средствами, соединенными с общей системой поиска. "Если нам звонят на горячую линию и сообщают о пропаже ребенка, о какой-то проблеме, мы сразу связываемся с регионом, в котором эта проблема произошла", - рассказала представитель национального центра по помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В ситуационном центре будут круглосуточно работать пять операторов, принимать звонки со всей страны, оперативно передавать информацию поисковым отрядам. Также они смогут найти пропавшего ребенка, просмотрев видеозаписи с камер наружного наблюдения. К работе центра будут подключены и волонтеры на автомобилях с видеокамерами, что позволит получать видеосигнал в ходе проведения поисковой операции. Онлайн-режим поможет также отслеживать и местонахождение добровольцев, которые, бывает, и сами теряются в лесной местности в процессе поисков.

Кстати, добровольцы теперь могут повысить свою квалификацию при содействии национального центра. В Чеченской республике на базе Российского университета спецназа (находится в Гудермесе) в мае этого года открылся уникальный общероссийский учебный центр для волонтеров. Курс длится две недели, включает 72 учебных часа и 24 часа самостоятельной работы по следующим направлениям: тактико-специальная подготовка, техническая подготовка, топографическая подготовка, горно-лесная подготовка, медицинская подготовка. Слушателям будут выдаваться специальные сертификаты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. По словам Елены Мильской, учебный центр открылся при личном содействии главы Чечни Рамзана Кадырова.

Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям намерен расширять свою образовательную деятельность, направленную на профилактику случаев пропажи детей. По статистике, самая частая причина этого явления - самовольный уход из дома или образовательного учреждения. Лишь 10 процентов несовершеннолетних пропадают в результате преступных действий или несчастных случаев.

Специалисты центра готовы прийти в каждую школу и рассказать учащимся, как не потеряться в городе или на природе, как не стать жертвой мошенников и похитителей. Центр намерен заключить соответствующее соглашение с министерством просвещения, чтобы ведомство разрешило проводить уроки безопасности на классных часах - это не потребует ни финансовых затрат, ни пересмотра учебного плана.

Там, где волонтерам открывают доступ в школы, результаты не заставляют себя ждать - дети пропадают реже. "Например, в ряде регионов Дальнего Востока мы фиксируем сокращение таких случаев на 30-35 процентов", - рассказала Мильская. Такие показатели не могут не радовать, но Дальний Восток - территория с низкой плотностью населения, и в абсолютных цифрах количество заявлений о пропаже детей там в разы ниже, чем в Центральном федеральном округе. А больше всего таких случаев фиксируется в Москве, уточнил Валерий Солянин, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Пока добровольцы договариваются с чиновниками, родители и педагоги могут брать инициативу в свои руки. Елена Мильская заверила корреспондента "РГ", что волонтеры охотно придут в школу на классный час и бесплатно проведут урок безопасности, достаточно обратиться в центр с такой просьбой.

Напомним, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в декабре 2014 года в рамках реализации указа президента о национальной стратегии действий в интересах детей. Он оказывает информационную и материальную помощь поисковым отрядам, взаимодействует с правоохранительными и следственными органами. В настоящий момент подписаны соглашения о сотрудничестве с 35 отрядами, созданы территориальные подразделения в 17 регионах России. К концу текущего года центр намерен расширить "территорию покрытия" на всю страну.

По информации пресс-службы центра, на данный момент в работе у волонтеров находится 234 розыскных дела, только в этом году они записали на свой счет десятки найденных и спасенных детей. Всего же в России ежегодно объявляется в розыск от семи до десяти тысяч детей.