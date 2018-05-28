Ситуационный центр по поиску детей откроется в Москве в июне

Новости

Минпрос: Более 10 процентов школьников учатся во вторую смену 14:56
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии 14:52
В Лондоне впервые показали редкий римский саркофаг 14:49
МИД РФ сообщил о встрече Лаврова с президентом Беларуси 14:45
На экс-мэра Арзамаса завели уголовное дело 14:36
Стартовало производство нового внедорожника Suzuki Jimny 14:26
В Якутске избили блогершу с самыми большими бровями 14:25
Новгородскому музею вернут похищенные во время войны старинные книги 14:23
В Донецке сообщили о ликвидации диверсионных групп ВСУ 14:22
Под Волгоградом подросток упал с высоты, убегая из дома по простыням 14:18
Романа Курцына наградили за роль в фильме "Крым" 14:16
США аннулировали визу ООН главе международного комитета Совфеда 14:15
Сергей Цыб стал первым замминистра промышленности и торговли 14:13
В Москве обсудят будущее пенсионной системы 14:13
В Ростовской области пробки парализовали движение на трассе М-4 "Дон" 14:08
В Египте у храма богини Хатхор найдены неизвестные надписи 14:08
Леонид Горнин стал первым замминистра финансов 14:04
Президент Италии назначил на должность премьера Карло Коттарелли 14:04
В Саратове лошадь на ипподроме травмировала студентку 13:55
Под Красноярском ребенок погиб от удара током 13:47
Известный виолончелист сыграл Queen на судне посреди Онежского озера 13:47
В Заполярье чиновники впервые написали краеведческий диктант 13:45
ФСБ Крыма оценила риск проникновения диверсантов на полуостров 13:42
Дэдпул побил в российском прокате Хана Соло и Сергея Лукьяненко 13:42
Бразильцы получат рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-2018 13:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 14:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ситуационный центр по поиску детей откроется в Москве в июне

Текст: Галина Мисливская
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям в июне откроет в своем московском офисе ситуационный центр. Об этом рассказала сегодня журналистам глава попечительского совета национального центра Елена Мильская.

"В 20-х числах июня в Москве в нашем центре на Дубининской, 53 мы отрываем ситуационный центр", - сказала она, добавив, что это стало возможным благодаря личной поддержке мэра Москвы Сергея Собянина. "Он выделил грант, мы с ним лично встречались. Он помог центру. Это будет ситуационный центр поиска", - пояснила Мильская, добавив, что ничего подобного в столице пока нет.

Фото: Depositphotos.com
Депутаты предложили упростить доступ к телефонам пропавших детей

Центр, по ее словам, будет оборудован самыми последними техническими средствами, соединенными с общей системой поиска. "Если нам звонят на горячую линию и сообщают о пропаже ребенка, о какой-то проблеме, мы сразу связываемся с регионом, в котором эта проблема произошла", - рассказала представитель национального центра по помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В ситуационном центре будут круглосуточно работать пять операторов, принимать звонки со всей страны, оперативно передавать информацию поисковым отрядам. Также они смогут найти пропавшего ребенка, просмотрев видеозаписи с камер наружного наблюдения. К работе центра будут подключены и волонтеры на автомобилях с видеокамерами, что позволит получать видеосигнал в ходе проведения поисковой операции. Онлайн-режим поможет также отслеживать и местонахождение добровольцев, которые, бывает, и сами теряются в лесной местности в процессе поисков.

Кстати, добровольцы теперь могут повысить свою квалификацию при содействии национального центра. В Чеченской республике на базе Российского университета спецназа (находится в Гудермесе) в мае этого года открылся уникальный общероссийский учебный центр для волонтеров. Курс длится две недели, включает 72 учебных часа и 24 часа самостоятельной работы по следующим направлениям: тактико-специальная подготовка, техническая подготовка, топографическая подготовка, горно-лесная подготовка, медицинская подготовка. Слушателям будут выдаваться специальные сертификаты Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. По словам Елены Мильской, учебный центр открылся при личном содействии главы Чечни Рамзана Кадырова.

Фото: Аркадий Колыбалов
Как добровольцы ищут пропавших без вести детей

Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям намерен расширять свою образовательную деятельность, направленную на профилактику случаев пропажи детей. По статистике, самая частая причина этого явления - самовольный уход из дома или образовательного учреждения. Лишь 10 процентов несовершеннолетних пропадают в результате преступных действий или несчастных случаев.

Специалисты центра готовы прийти в каждую школу и рассказать учащимся, как не потеряться в городе или на природе, как не стать жертвой мошенников и похитителей. Центр намерен заключить соответствующее соглашение с министерством просвещения, чтобы ведомство разрешило проводить уроки безопасности на классных часах - это не потребует ни финансовых затрат, ни пересмотра учебного плана.

Там, где волонтерам открывают доступ в школы, результаты не заставляют себя ждать - дети пропадают реже. "Например, в ряде регионов Дальнего Востока мы фиксируем сокращение таких случаев на 30-35 процентов", - рассказала Мильская. Такие показатели не могут не радовать, но Дальний Восток - территория с низкой плотностью населения, и в абсолютных цифрах количество заявлений о пропаже детей там в разы ниже, чем в Центральном федеральном округе. А больше всего таких случаев фиксируется в Москве, уточнил Валерий Солянин, директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Пока добровольцы договариваются с чиновниками, родители и педагоги могут брать инициативу в свои руки. Елена Мильская заверила корреспондента "РГ", что волонтеры охотно придут в школу на классный час и бесплатно проведут урок безопасности, достаточно обратиться в центр с такой просьбой.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
В Совфеде предложили искать пропавших людей с помощью геолокации

Напомним, Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям был создан в декабре 2014 года в рамках реализации указа президента о национальной стратегии действий в интересах детей. Он оказывает информационную и материальную помощь поисковым отрядам, взаимодействует с правоохранительными и следственными органами. В настоящий момент подписаны соглашения о сотрудничестве с 35 отрядами, созданы территориальные подразделения в 17 регионах России. К концу текущего года центр намерен расширить "территорию покрытия" на всю страну.

По информации пресс-службы центра, на данный момент в работе у волонтеров находится 234 розыскных дела, только в этом году они записали на свой счет десятки найденных и спасенных детей. Всего же в России ежегодно объявляется в розыск от семи до десяти тысяч детей.

Главное сегодня

Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Путин в видеообращении поздравил российских пограничников
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США
Пушков раскрыл интригу предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына
В ФСБ заявили о рисках проникновения в Крым украинских диверсантов