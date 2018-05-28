В Якутии начнут перечислять выплаты пострадавшим от паводка

Власти Якутии в понедельник произведут выплаты 693-м гражданам, пострадавшим от паводка в Амгинском улусе, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

По словам первого вице-премьера правительства Якутии Алексея Колодезникова, средства из республиканского бюджета уже направлены в пострадавший улус.

- Задача муниципальных властей - перечислить матпомощь на банковские счета непосредственно гражданам. Все пострадавшие от паводка должны получить единовременную матпомощь. Также по подтверждающим актам будут выплачены компенсации за частичную и полную утрату имущества, - отметил он.

Всего в Амгинский улус из республиканского резервного фонда направлено 21,3 миллиона рублей. Он получил деньги раньше других, поскольку первым принял на себя удар стихии, и вода из сел тоже ушла раньше, после чего там начали работать комиссии по подсчету ущерба.

В некоторых населенных пунктах улуса люди лишились не только движимого имущества, но и жилья. Так, в селе Нахара 15 домов восстановлению не подлежат.

Всего в списке пострадавших в Амгинском улусе числятся 1030 граждан. Однако документально потребность в материальной помощи и компенсациях за утрату имущества смогли подтвердить менее 700 человек. Как отмечают в правительстве республики, примерно такая же ситуация и в Усть-Майском районе, пострадавшем от разлива реки Алдан.

В ближайшие дни деньги из резервного фонда поступят еще в семь районов, где подсчет ущерба завершается.