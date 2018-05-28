Владелец российского судна опроверг его арест в Южной Корее

Владелец российского судна "Николай Касаткин", задержанного в южнокорейском порту Пусан, опроверг информацию о его аресте, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Андрея Губанова, генерального директора компании сахалинской компании "Парус", которой принадлежит корабль.

По его словам, долгов у компании перед моряками судна "Николай Касаткин" нет, судно не подвергалось аресту из-за задержек заработной платы экипажу, сейчас оно готовится к Регистру РФ.

"То, что идут между компанией "Парус" и другими иностранными компаниями тяжбы - это же не из-за зарплаты", - цитирует его слова агентство.

Напомним, что на минувшей неделе представитель Международной федерации транспортных рабочих (ITF) на Дальнем Востоке Петр Осичанский рассказал, что "Николай Касаткин" был арестован после того, как четыре члена его экипажа сообщили в ITF о двухмесячной задержке заработной платы.

Осичанский также отметил, что у ITF имеются официальные обращения членов экипажа о задолженности.