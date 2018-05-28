Выборы главы Якутии пройдут в сентябре

Выборы нового руководителя Якутии должны состояться 9 сентября. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ЦИК РФ Майю Гришину.

- Поскольку время для назначения есть, закон жестко определяет, что это второе воскресенье сентября, - цитирует агентство представителя ЦИК.

Ранее глава Якутии Егор Борисов сообщил, что уходит в отставку по собственному желанию. Свое решение он связал с необходимостью ротации кадров и заявил, что, по его мнению, момент в республике настал и региону нужен новый руководитель.

Борисов также подчеркнул, что избрание нового главы нужно провесит грядущей осенью. Однако точную дату голосования не назвал.