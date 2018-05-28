Омский "Авангард" назвал нового главного тренера команды. Им будет канадский специалист Боб Хартли.

Контракт с Хартли рассчитан на два года. До назначения в "Авангард" он работал наставником сборной Латвии. Сообщается, что теперь канадец будет совмещать оба поста. Напомним, на минувшем ЧМ-2018 латвийская команда впервые за девять лет сумела пробиться в плей-офф мирового первенства.

Кроме того, Хартли известен своей работой в Национальной хоккейной лиге. В 2001 году "Колорадо" под его руководством завоевал Кубок Стэнли. Также специалист тренировал "Атланту" и "Калгари".

Есть у Хартли и опыт работы с европейскими клубами. В сезоне 2011/2012 он привел "Цюрих" к титулу чемпионов Швейцарии.

Отметим, что перед канадцем "Авангард" возглавлял Герман Титов. С ним в "регулярке" 2017/2018 омичи стали 12-ми в Континентальной хоккейной лиге, а в плей-офф вылетели уже в первом раунде.