Завершились съемки российского фильма про суперагентов "Герой"

В Калининграде завершились съемки "российского ответа" "Дэдпулу" и Kingsman - фильма "Герой" с Александром Петровым и Владимиром Машковым.



Об окончании съемочного процесса уведомило издание Metro. Режиссером остросюжетной картины стал Карен Оганесян ("Мамы", "Домовой"), сценаристом - Николай Куликов (сверхприбыльное "Движение вверх").

"Герой" расскажет историю Андрея, много лет назад прошедшего горнило школы спецслужб, где был превращен в суперагента, а теперь живущего за рубежом тихой жизнью сытого бюргера.

Однажды в его квартире раздается телефонный звонок от отца (Машков), которого Андрей давно считал умершим. Тот предупреждает, что на него открыли охоту некие подозрительные ребята. Андрею ничего не остается, кроме как бежать, но помимо всего прочего им движет сильное желание увидеть своего отца.

Вскоре на помощь герою приходит девушка Маша (Ходченкова), с которой его связывает давняя влюбленность. Однако позже Андрей понимает, что эти шпионские страсти куда более серьезны, чем он предполагал, а Маша - совсем не та, кем кажется.

По словам режиссера картины Оганесяна, лента будет полна юмора, экшна и смысла, который ничуть не уступит энергичным мировым образцам вроде вышеуказанных "Дэдпула" и Kingsman, а актер Александр Петров, исполнитель главной роли, поведал, что он давно мечтал сыграть в одном фильме с Машковым из-за "схожей энергетики".

Ранее на главную роль был определен актер Павел Прилучный, которого позже сменил Петров.

"Герой", по предварительным данным, появится в прокате не раньше 2019 года.