Причастных к захвату судна "Норд" объявили в международный розыск

Украинские пограничники, причастные к захвату крымского рыболовецкого судна "Норд", задержанного в Азовском море, установлены, и Россия объявила их в международный розыск. Об этом сообщил руководитель крымского управления ФСБ РФ Виктор Палагин.

- Эти люди, естественно, находятся на Украине, но как только они границу пересекут, там мы их цап-царап - и будем сажать за деятельность, в которой они в настоящее время уподобились сомалийским пиратам, - сказал Палагин. - Так в цивилизованных государствах не поступают.

Напомним, крымские рыбаки уже третий месяц находятся в украинском плену. Сейнер "Норд" был задержан пограничниками соседнего государства 25 марта. Корабль принудительно сопроводили в порт Бердянск, трюмы опечатали, а документы изъяли. После этого экипаж разъединили, а самих моряков неоднократно склоняли признать себя гражданами Украины в обмен на свободу. Капитан судна был арестован, несмотря на ухудшение состояние здоровья его содержали в изоляторе. Попытки моряков покинуть Украины не увенчались успехом. Лишь двоим членам экипажа удалось выехать в Минск, откуда они вернулись на родину. По последней информации, решением украинского суда морякам возвращены их паспорта, однако возвратиться домой они все равно не могут.