Режиссер "Убойной силы" и "Улиц разбитых фонарей" снимет кино о Цое

Советский, российский режиссер, сценарист и продюсер Сергей Снежкин ("ЧП районного масштаба", "Похороните меня за плинтусом", "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей") представил будущий фильм "Цой" - ранее заявленный проект участника первого состава "Кино" Алексея Рыбина.

Как сообщает ТАСС, Снежкин рассказал о ленте в субботу на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета. Защита прошла в Министерстве культуры.

Уточнено: Снежкин - художественный руководитель картины.

Как пояснил Сергей, "начало съемок зависит от финансирования", тогда как подготовку к ним планируют на ноябрь этого года.

Главную роль в фильме "Цой" сыграет петербуржский музыкант и актер Данис Бухараев (сериал "Двухголовый"). Который, по мнению авторов, "помимо портретного сходства обладает и похожим голосом".

В картине предполагается рассказать "о становлении Виктора Цоя, про людей, которые на него влияли".

Известно, что в фильме, помимо Бухараева, могут сыграть Александр Яценко, Констатин Хабенский и вездесущий Александр Башаров.

"Мы рассчитываем на это полотно, знаем, как его снимать, это полотно историческое. Я в это время жил, это время во многом оболгано", - пояснил 63-летний Снежкин, во многом вторя Борису Борисовичу Гребенщикову.

Как считает продюсер, сейчас нужно "заниматься археологией", и "нет лучшей возможности, чем через такого человека, как Виктор Цой, это время восстановить".

Также Снежкин заметил, что не видел изрядно пошумевшую картину Кирилла Серебренникова "Лето", но, "зная Серебренникова", может сказать следующее: "его картина говорит о том, что Цой жил, а у нас о том, что Цой жив".

Советский, российский музыкант, актер, поэт и художник Виктор Цой погиб в ДТП 15 августа 1990 года в возрасте 28 лет.