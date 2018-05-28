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1 июня 2018 г. 12:40
"Родина"
Текст: Екатерина Зайцева
Родина - №618 (6)

Футбол. Сноровка. Третьяковка!

Открывшаяся в Государственной Третьяковской галерее выставка "Футбол и не только" посвящена стартующему чемпионату мира

В залах постоянной экспозиции и в холлах музея представлены 27 скульптурных произведений 1920-1990-х годов на тему спорта и живописные работы того же времени. Настоящей классикой стала прекрасная "Девушка с веслом" И.Д. Шадра. Необычайно реалистично переданы фигуры спортсменов в композиции "Прыжок с шестом" И.М. Чайкова. Наверняка болельщики будут дотошно разглядывать экспрессивную скульптуру "Футбол" О.Б. Косткевича...

Кстати, для гостей чемпионата мира по футболу Третьяковская галерея подготовила отличный подарок. По Паспорту болельщика они смогут весь турнир (14 июня - 15 июля) бесплатно посещать выставки (кроме "Василия Верещагина") и постоянную экспозицию в Новой Третьяковке.

Фото: РИА Новости
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Выставка продлится до 9 сентября по адресу: Москва, Крымский Вал, 10, Государственная Третьяковская галерея

С 14 июня по 15 июля в российских городах пройдут матчи чемпионата мира по футболу, который впервые в истории станет гостем нашей страны. Грандиозному - без всякого преувеличения - событию "Родина" посвятила главную тему этого номера. России есть, чем гордиться, и есть, что помнить.

Мяч - на центр!

Темы дня:
#выставки
#футбол
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