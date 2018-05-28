Проект "Поморский карбас" завоевал национальную премию Русского географического общества

Мы победили в самой, пожалуй, престижной номинации "Признание общественности", где выбор делали не члены экспертного совета - народ. За деревянную лодку голосовали в интернете, и голосов набралось более 20 тысяч. Им всем было понятно: проект архангелогородцев, поддержанный "Российской газетой" и "Родиной", - больше, чем просто деревянная лодка. "Родина" много писала о нем (смотрите на сайте rodina.rg.ru) и напишет еще - впереди новые увлекательные экспедиции по морским волнам и волнам истории.

Церемония награждения состоялась в Краснодаре. Хрустальный приз получил автор идеи и шкипер карбаса Евгений Шкаруба. После церемонии его долго расспрашивал о деталях экспедиции летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных:

- В детстве я мечтал стать моряком. Но получилось железнодорожником, а потом космонавтом. Несколько раз бывал в Архангельске, в Холмогорах, а до Соловков вот не добрался. Посмотрел ваш фильм и понял: надо ехать!

А потом космонавт попросил "Родину" передать его слова тезке-корабелу помору Виктору Кузнецову - это под его руководством в северном селе Лешуковское шили по дедовским лекалам карбас, который первое крещение принял в плавании до Соловецких островов:

- Виктор Петрович, дорогой! Я видел ваше произведение искусства на экране. Хотелось бы и вживую посмотреть, но не знаю, получится ли. Хороший пароход у вас получился. Желаю успехов и новых карбасов!

...А через три дня "Хрустальный компас" и команда карбаса были почетными гостями нашей редакции, где состоялась презентация проекта-победителя. Пришли политики, моряки, путешественники и, что особенно приятно, учащиеся колледжа Московской госакадемии водного транспорта.

"Плавать по морю необходимо - жить не так уж необходимо!"

Евгений ШКАРУБА, шкипер, автор идеи строительства "Поморского карбаса":

- Карбас - это стержень, основа всего. Как северная изба, как cеверный храм, построенный древними мастерами.

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

- Всю жизнь строил корабли. И то, что мне удалось присутствовать при рождении карбаса, - счастье. Сам агитировал, чтобы голосовали за этот проект.

Дмитрий ШПАРО, руководитель клуба "Приключение":

- Мне кажется, ребятам нужно построить еще пару карбасов. И маленькой флотилией идти на восток. Северным морским путем! Такова историческая логика.

Сергей КУБЫНИН, капитан 1-го ранга:

- Савва Стародубцев при помощи топора сделал новое судно после крушения пакетбота Витуса Беринга во время его путешествия к берегам Америки... Желаю ребятам не бросать весла и идти дальше!

Андрей МОНАКОВ, советник руководителя Ростуризма:

- Этот проект для тех, кому надоело лежать на пляже. Уверен, у "Карбаса" большое туристическое будущее.