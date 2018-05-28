Новости

Корреспондента "Российской газеты" ограбили в Париже 22:38
Лукашенко угостил зампредседателя КНР белорусским вареньем 21:52
В Москве провели первую в РФ нейрохирургическую операцию с участием робота 21:30
Веснина и Южный проиграли в первом круге "Ролан Гаррос" 21:24
На Урале в больнице умерла школьница 20:49
Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну 20:41
МО РФ опровергло информацию о перехвате израильских истребителей 20:38
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом" 20:00
СМИ: Роман Абрамович получил паспорт Израиля 19:57
В Пскове устранили утечку серной кислоты 19:39
ЕС примет новые санкции против Венесуэлы в ближайшие недели 19:37
Египтянин подал миллиардный иск к Рамосу за травму Салаха 19:36
Открылся новый поток обучения высшего кадрового резерва 19:15
Белорусы завоевали Гран-при молодежного энергетического форума в РФ 19:11
Басманный суд заочно арестовал советника главы МВД Украины 19:04
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки 19:02
Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ 19:00
На Савеловском направлении остановлено движение электричек 18:59
В Подмосковье школьник утонул в реке 18:44
МАК приступил к расследованию авиакатастрофы под Волгоградом 18:42
Меган Маркл изучит семнадцать правил королевского этикета 18:30
МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях 18:10
СК возбудил дело по крушению самолета под Рязанью 18:05
Мифы и легенды о легендарной выставке ВДНХ 18:05
Белорусская школьница поразила всех в финале "Ты супер!" 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ

Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль":

Запрет на использование одноразовой пластиковой посуды - хорошая инициатива. Европейцы молодцы. Но и мы, кстати, не отстаем. Совсем запрещать, правда, пока не собираемся, но мысли ввести так называемый экологический сбор на одноразовую пластиковую посуду у нашего правительства имеются. Об этом недавно заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Фото: REUTERS
Европа отказывается от одноразовой пластиковой посуды

Метод воздействия рублем, как показывает практика, в нашей стране работает лучше всего. Если цена пластиковой посуды возрастет в связи с тем, что ее производителям придется платить больше налогов и набор одноразовых тарелок, ложек и стаканчиков будет стоить не 100 рублей, а, скажем, 1000, тогда народ задумается, целесообразно ли пользоваться таким дорогим "пластиком"? Или лучше поискать альтернативу в виде бумажной одноразовой посуды или вообще многоразовой? И пластика в быту, возможно, станет меньше.

Пластик очень сильно загрязняет окружающую среду. Разлагается он многие десятилетия, постепенно отравляя почву и воздух. Поэтому со следующего года на полигонах бытовых отходов в России захоронение пластика будет запрещено. Пластиковые отходы будут отправлять на мусоросжигательные заводы. Однако этот вариант тоже не самый лучший. Современных заводов по сжиганию мусора у нас по пальцам одной руки можно пересчитать. Остальные - старые консервные банки. Температура горения в них не доводится до безопасных 1100 градусов. Отходы сжигаются при температуре 400-500 градусов. А это крайне опасно. Поскольку в процессе горения пластика выделяются хлористые вещества, которые при взаимодействии с органикой образуют крайне токсичные соединения, губительные для людей и животных. При высоких же температурах вредные вещества разлагаются на элементарные и уже не представляют никакой опасности для окружающей среды. Поэтому нам, как воздух, необходимо озаботиться строительством новых высокотехнологичных заводов по сжиганию мусора.

В Китае активно занялись проблемами экологии

И не помешало бы с самых малых лет, с детсадовского уже возраста, начинать учить детей основам экологической грамотности. Нужно повышать уровень культуры населения. В своих домах и квартирах люди убирают регулярно. Они не позволяют себе бросать на пол фантики от конфет, шкурки от бананов и прочий мусор. Но почему-то, покидая пределы собственных жилищ, многие тут же превращаются в свиней. Сплошь и рядом в лесах и парках встречаются кучки мусора, оставленного людьми, приходившими туда на пикник, на улицах валяются окурки и бутылки. Надо понимать, что мы сами создаем окружающую среду для себя и своих детей.

Главное сегодня

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом"
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии