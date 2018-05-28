Роман Пукалов, директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль":

Запрет на использование одноразовой пластиковой посуды - хорошая инициатива. Европейцы молодцы. Но и мы, кстати, не отстаем. Совсем запрещать, правда, пока не собираемся, но мысли ввести так называемый экологический сбор на одноразовую пластиковую посуду у нашего правительства имеются. Об этом недавно заявил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Метод воздействия рублем, как показывает практика, в нашей стране работает лучше всего. Если цена пластиковой посуды возрастет в связи с тем, что ее производителям придется платить больше налогов и набор одноразовых тарелок, ложек и стаканчиков будет стоить не 100 рублей, а, скажем, 1000, тогда народ задумается, целесообразно ли пользоваться таким дорогим "пластиком"? Или лучше поискать альтернативу в виде бумажной одноразовой посуды или вообще многоразовой? И пластика в быту, возможно, станет меньше.

Пластик очень сильно загрязняет окружающую среду. Разлагается он многие десятилетия, постепенно отравляя почву и воздух. Поэтому со следующего года на полигонах бытовых отходов в России захоронение пластика будет запрещено. Пластиковые отходы будут отправлять на мусоросжигательные заводы. Однако этот вариант тоже не самый лучший. Современных заводов по сжиганию мусора у нас по пальцам одной руки можно пересчитать. Остальные - старые консервные банки. Температура горения в них не доводится до безопасных 1100 градусов. Отходы сжигаются при температуре 400-500 градусов. А это крайне опасно. Поскольку в процессе горения пластика выделяются хлористые вещества, которые при взаимодействии с органикой образуют крайне токсичные соединения, губительные для людей и животных. При высоких же температурах вредные вещества разлагаются на элементарные и уже не представляют никакой опасности для окружающей среды. Поэтому нам, как воздух, необходимо озаботиться строительством новых высокотехнологичных заводов по сжиганию мусора.

И не помешало бы с самых малых лет, с детсадовского уже возраста, начинать учить детей основам экологической грамотности. Нужно повышать уровень культуры населения. В своих домах и квартирах люди убирают регулярно. Они не позволяют себе бросать на пол фантики от конфет, шкурки от бананов и прочий мусор. Но почему-то, покидая пределы собственных жилищ, многие тут же превращаются в свиней. Сплошь и рядом в лесах и парках встречаются кучки мусора, оставленного людьми, приходившими туда на пикник, на улицах валяются окурки и бутылки. Надо понимать, что мы сами создаем окружающую среду для себя и своих детей.