Силуанов получит двух первых заместителей в Минфине

У первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова будет два первых заместителя в Минфине. Об этом рассказал журналистам представитель Силуанова.

"В структуре Минфина будет два первых заместителя министра, что обусловлено возросшей нагрузкой на ведомство и его руководителя, который с 18 мая занимает должность первого заместителя председателя правительства - министра финансов Российской Федерации и курирует работу всего финансово-экономического блока правительства", - сообщил он.

Ранее на сайте правительства было опубликовано распоряжение, по которому замминистра финансов Леонид Горнин повышается в должности до первого замминистра финансов. До назначения Горнина единственным первым замминистра финансов была Татьяна Нестеренко.