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Рубрика: Общество

Учись с умом

Кто попал в топ-100
Текст: Ирина Борисова
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Стали известны итоги рейтинга лучших школ России.

В топ-100 лучших школ по конкурентоспособности выпускников попали СУНЦ МГУ, лицей "Вторая школа", Лицей научно-инженерного профиля (Королев), Президентский физико-математический лицей 239 (Санкт-Петербург), Физико-математический лицей 31 (Челябинск), школа 1543 (Москва), школа 179 (Москва) и другие. Две трети выпускников этих школ поступили в ведущие вузы страны. В списке почти половина - школы из Москвы. Хорошие позиции у Московской области, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей, Татарстана, Красноярского края, Удмуртии.

Найди свою школу на сайте "РГ"

Такие данные своего исследования привело Рейтинговое агентство RAEX. В рейтинге оценивалась успешность поступления выпускников в сильнейшие университеты России. Всего в него попали 22 региона.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Кроме того, составлен рейтинг 50 лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки. Это "Технические, естественно-научные направления и точные науки", "Экономика и управление", "Социальные и гуманитарные направления" и "Медицина". Тут лидируют лицей 1580 при МГТУ им. Баумана, СУНЦ МГУ, предуниверсарий МИФИ, Лицей ВШЭ, школа 1535 (Москва), школа 1253 (Москва).

В топ-20 трех сотен школ по количеству поступивших в ведущие вузы России лидируют школы из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска. Среди всех 300 школ, участвовавших в рейтинге, представлены учебные заведения из 46 регионов. В числе лучших - лицей 1580 (Москва), СУНЦ МГУ, школа 1535 (Москва), школа "Покровский квартал", Лицей ВШЭ, Предуниверсарий МИФИ, школа 1502 при МЭИ (Москва), СУНЦ УрФУ и другие.

Родителям, которые хотят записать своих детей в эти школы и лицеи, надо знать - большинство из них не набирают первых классов.

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