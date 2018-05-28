Трамп: Расследование Мюллера разрушило много жизней

Расследование спецпрокурора Мюллера разрушило жизни многих людей в США. К такому выводу пришел Дональд Трамп, который ранее не раз заявлял, что связанная с Россией "охота на ведьм" только вредит Америке.

"Кто вернет молодые и прекрасные жизни, которые были опустошены и разрушены? Они приехали в Вашингтон с горящими глазами, желая помочь нашей стране. Но в итоге вернулись домой разбитыми в пух и прах!" - написал политик.

Напомним, Роберт Мюллер, до этого возглавлявший ФБР, год назад был назначен спецпрокурором для расследования приписываемых Москве попыток влияния на американские выборы в 2016 году. Россия неоднократно отвергала эти домыслы, указывая на их бездоказательный характер. Президент США называл следствие "охотой на ведьм", которую организовали его политические оппоненты.

Теоретически глава Белого дома может уволить Мюллера и распустить саму спецкомиссию, но это будет означать, что Трамп уходит от ответственности и невольно признает факт неких незаконных действий.

Данный шаг будет лучшим подарком для его противников, ожидающих от американского лидера "крупной ошибки".