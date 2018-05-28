В Беларуси возродили уникальное мороженое

В Беларуси возродили лимитированную партию пломбира по рецепту 1938 года - мороженое без Е-добавок.

Попробовать "экологичный" продукт белорусы смогут в начале июня - всего произведено 500 тысяч пачек. Новое-старое мороженое по вкусу - классический пломбир, но оно тяжелее, в нем больше сливок и заметно меньше "воздуха", вместо моно- и диглицеридов жирных кислот используется мука, а срок годности из-за рецептуры - в два раза меньше обычного.

Попробовать вафельный стаканчик и эскимо по восстановленному рецепту 80-летней давности можно будет только в этом юбилейном сезоне, передает БЕЛТА.