В Японии отметили результативность встречи Абэ и Путина

Конкретные результаты удалось достичь в ходе встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина. Об этом заявил в Токио генсек японского правительства Ёсихидэ Суга.

По его словам, очень важно, что лидеры поговорили по душам и обсудили двусторонние и международные темы. "В частности, нам удалось достичь конкретных результатов по вопросу осуществления совместной экономической деятельности на четырех северных островах (так в Японии называют южную часть Курил) и принятия гуманитарных мер для их бывших жителей", - цитирует ТАСС заявление генсека кабмина.

Суга напомнил об "откровенной дискуссии по северокорейской проблеме". "Для нас имеет большое значение, что президент Путин выразил понимание позиции Японии, для которой крайне важно нормализовать отношения (с КНДР) и решить проблемы ядерной и ракетной программ, а также похищенных японских граждан", - отметил он.

Встреча лидеров РФ и Японии состоялась 26 мая в Москве. По ее итогам в было подписано 11 двусторонних документов.