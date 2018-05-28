В Минске удовлетворены ходом переговоров по вступлению в ВТО

Процесс переговоров Беларуси по вступлению во Всемирную торговую организацию, по оценке первого заместителя премьер-министра Василия Матюшевского, продвигается достаточно динамично. Комментируя его нынешнее состояние в телеэфире канала "Беларусь 1", член правительства дал понять, официальный Минск "удовлетворен ходом переговоров по вступлению в ВТО". Он даже полагает, что в ближайшее время удастся согласовать позицию РБ со всеми основными участниками, кроме США. У Вашингтона "особая позиция, которую мы еще будем конкретизировать с ними", - уточнил первый вице-премьер.

Отвечая на вопрос о развитии мировой цифровой экономики, Василий Матюшевский пояснил, что республика намерена стать региональным цифровым центром. Это задача на среднесрочную перспективу, и она потребует решения множества вопросов - организационных, инфраструктурных, а также связанных с образованием.

Кроме того, гость студии оценил ситуацию на финансовом рынке Беларуси. По его мнению, сейчас наиболее развит рынок банковских услуг, достаточно активно развивается рынок лизинга, форекса. Еще предстоит поработать над рынком страховых услуг, и у правительства есть соответствующая программа.

"Рынок, о котором следует подумать, - это фондовый. К сожалению, у нас его динамика роста недостаточна, хотя тоже нельзя сказать, что он не развит. По крайней мере, вся инфраструктура фондового рынка у нас работает достаточно эффективно", - добавил Матюшевский.