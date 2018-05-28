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Вандал испортил картину "Иван Грозный". Как ее теперь увидеть?

28.05.2018,  
13:42
Текст: Антон Благовещенский
Фото: "Яндекс" Фото: "Яндекс"
Фото: "Яндекс"

В минувшую субботу, 26 мая, полиция задержала мужчину, который повредил находящуюся в Третьяковской галерее картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", также известную как "Иван Грозный убивает своего сына".

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Вандал нанес полотну серьезные повреждения - металлическим столбиком ограждения он разбил защитное стекло и порвал холст в трех местах.

К счастью, самые ценные детали - изображения лиц и рук царя и царевича - не пострадали. Однако картина временно не выставляется - ее ждет реставрация в мастерской.

Тем не менее любители искусства могут по-прежнему знакомиться с полотном - на панорамах Третьяковской галереи, которые выложил "Яндекс". Картину можно изучать вплоть до мельчайших деталей.

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