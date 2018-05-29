Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно

Хорошей возможностью обсудить текущее состояние взаимоотношений между РБ и РФ и их перспективы считает встречу в Минске с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым его коллега Владимир Макей.

Глава российского МИД находится в белорусской столице с двухдневным визитом.

"Наш политический диалог развивается поступательно и последовательно", - сказал Владимир Макей, которого цитирует БЕЛТА. Министр отметил, что стороны регулярно проводят совместные мероприятия на различных уровнях, развивается договорно-правовая база.

По словам руководителя ведомства, четкое понимание развития диалога есть у обеих сторон, выполняются и все договоренности. Активно, по его словам, выстраиваются отношения во всех сферах - в том числе и экономических. Сегодня, например, подписывается межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия. По словам министра, расширяется взаимодействие между Беларусью и Россией и в торгово-экономической сфере.

В свою очередь Сергей Лавров обратил внимание, что регулярные переговоры позволяют странам очень четко удерживать темп в развитии отношений и намечать конкретные шаги по реализации согласованной политики в различных сферах. Он напомнил, что стороны готовятся к проведению заседания Высшего государственного совета Союзного государства.

Во время него планируется подписать документ о приоритетных направлениях и первоочередных задачах дальнейшего развития интеграционного объединения на ближайшие четыре года. "Это придаст новые качества нашим отношениям", - подчеркнул Сергей Лавров.

Не менее важным событием, добавил он, станет очередной Форум регионов, который пройдет осенью в Могилеве. Он подчеркивает многоплановость отношений и стратегического партнерства между государствами, сказал российский министр.

Дипломаты во время переговоров обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, взаимодействие на международных площадках, в том числе в ООН, ОБСЕ и ШОС. Особое внимание было уделено ситуации в регионе и мире в целом.