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29 мая 2018 г. 13:55
"Родина"
Текст: Артем Локалов

Гол Японии в России

Дизайнер из Тулы представил в "Родине" новый постер к чемпионату мира
2018-й - год Японии в России. Так совпало, что сегодняшний постер дизайнера Алексея Белоуса из серии плакатов для команд-участниц чемпионата мира посвящен японской команде.
Постер, посвященный сборной Японии. Фото: Алексей Белоус
Постер, посвященный сборной Японии. Фото: Алексей Белоус
Фото: Алексей Белоус
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Вчера "Родина" написала про тульского художника-графика Алексея Белоуса, который рисует оригинальные постеры к чемпионату мира по футболу. Турнир начнется 14 июня матчем Россия - Саудовская Аравия.

В этот день Алексей представит постер, посвященный сборной России. А пока он каждый день презентует новый плакат. Мы договорились, что постер вторника будет представлен сначала в "Родине", а уже затем на странице Алексея в соцсети.

 

Итак, сегодня Белоус сделал постер, посвященный сборной Японии. На фоне восходящего солнца (оно, как известно, изображено и на государственном флаге страны) - самурай с воинственным выражением лица, собирающийся показать, что он умеет делать. Но - с мячом.
Штрихи придают постеру динамики, а надпись иероглифами переводится как "Синие самураи".

Фото: Андрей Оглезнев
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Белоус в своем цикле ориентируется на русский алфавит и к нему подбирает команды. Началось все с Англии, затем была Бразилия... Если к соответствующей букве не подходит ни одна сборная, Алексей выбирает одну из команд произвольно.

- Сегодня день буквы О. Тот случай, когда сборной на нужную букву не нашлось, - объясняет автор. - Выбрал Японию: флаг с кругом в центре напоминает форму буквы.

Белоус отмечает, что японскую сборную называют "Samurai Blue" ("Синие самруаи"). Поэтому это название на японском он и поместил на постер.

- Вдохновлялся изображением самураев с японских гравюр, - рассказывает Белоус. - А еще мангой - так называются японские комиксы. Не хотел, чтобы получилось слишком избито и архаично.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Кажется, Белоусу это удалось.

Рисунки Алексея не официальные - у Международной федерации футбола есть официальная символика, разработанная для сборных и городов-организаторов. Белоус делает постеры для себя и для людей, которым интересен не просто футбол, а то, что его окружает.

Теперь аудитория дизайнера из Тулы будет еще шире.

Темы дня:
#постер
#художники
#ЧМ-2018