Хакеры в мае провели две целевые фишинговые атаки на российские банки

Хакерская группировка Cobalt совершила в мае две целевые атаки на российские банки. Об этом сообщает компания по кибербезопасности Group-IB.

Как отмечается, были зафиксированы по меньшей мере две массовые кибератаки - при этом хакеры впервые использовали рассылку фишинговых писем. В первом случае отправителем была якобы "Лаборатория Касперского". Получателя пугали тем, что он якобы нарушал законодательство РФ и угрожали блокировками веб-ресурсов. При скачивании мнимого вложения с инструкциями на компьютеры попадал вирус.

Во втором случае письма отправлялись от имени Европейского центрального банка. В письме содержалась якобы информация по финансовым рискам. Все домены, с которых осуществлялась рассылка, в настоящее время заблокированы.

Напомним, группа Cobalt стала известной в 2016 году после атаки на ряд банков РФ и стран СНГ. В 2017 году хакеры взломали систему межбанковских переводов SWIFT и похитили не менее 100 млн рублей. Всего же по данным ЦБ, в прошлом году с помощью вируса Cobalt Strike было похищено 1,156 млрд рублей. В марте 2018 в Испании был задержан предполагаемый глава группировки.

