Компания "Яндекс" анонсировала подписку под названием "Яндекс.Плюс", в которой объединены сразу несколько платных сервисов.

За 169 рублей в месяц подписчики смогут пользоваться возможностями "Яндекс.Музыки", 10 дополнительными гигабайтами в облачном хранилище, бесплатной доставкой товаров из маркетплейса "Беру", скидками на такси и каршеринг и просматривать фильмы без рекламы в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

Те, кто оформил подписку на "Яндекс.Музыку", автоматически получат все эти бонусы. Покупатели умной колонки смогут пользоваться подпиской бесплатно в течение года. В будущем в "Плюс" будут добавлены и другие сервисы.

Похожая подписка имеется у сервиса Amazon - она называется Prime. Ее обладатели пользуются различными бонусами, скидками, а также бесплатной доставкой товаров, имеют доступ к музыке и видео.