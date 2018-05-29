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"Яндекс" запустил единую 169-рублевую подписку на платные сервисы

29.05.2018,  
15:08
Текст: Антон Благовещенский
Фото: Антон Благовещенский/РГ Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

Компания "Яндекс" анонсировала подписку под названием "Яндекс.Плюс", в которой объединены сразу несколько платных сервисов.

За 169 рублей в месяц подписчики смогут пользоваться возможностями "Яндекс.Музыки", 10 дополнительными гигабайтами в облачном хранилище, бесплатной доставкой товаров из маркетплейса "Беру", скидками на такси и каршеринг и просматривать фильмы без рекламы в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

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Те, кто оформил подписку на "Яндекс.Музыку", автоматически получат все эти бонусы. Покупатели умной колонки смогут пользоваться подпиской бесплатно в течение года. В будущем в "Плюс" будут добавлены и другие сервисы.

Похожая подписка имеется у сервиса Amazon - она называется Prime. Ее обладатели пользуются различными бонусами, скидками, а также бесплатной доставкой товаров, имеют доступ к музыке и видео.

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