Кабмин предложил увеличить расходы на важные для страны проекты

Правительство внесло в Госдуму поправки в федеральный бюджет на 2018-2020 годы. Предусматривается увеличение расходов на 61,9 млрд рублей, а также перераспределение уже заложенных в бюджете 162,8 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета в 2018 году сменится профицитом, который составит 481,8 млрд рублей или 0,5% к ВВП, указано в пояснительной записке к документу. Законопроект предусматривает увеличение общего объема доходов на 1 815,1 млрд рублей.

- В общей сложности увеличение бюджетных ассигнований на реализацию важных для социального и экономического развития страны проектов составит 224,7 миллиарда рублей, - сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В частности, законопроектом предлагается поддержать российских автомобилестроителей, выделив им субсидии в размере 36,4 миллиарда рублей. А также - сельхозпроизводителей: 5 миллиардов рублей отправят на докапитализацию Россельхозбанка. Ряд поправок направлен на реализацию приоритетных проектов в регионах.

В частности, средства пойдут на продолжение программы по обновлению парка машин скорой помощи и школьных автобусов - на эти цели предлагается направить по 2,5 миллиарда рублей.

Председатель нижней палаты также сообщил, что на 2,9 миллиарда рублей предлагается увеличить ассигнования на закупку лекарственных препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок. В связи с ростом цен на вакцины такая поддержка необходима. А также направить 740 миллионов рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации.

- В своих поправках правительство РФ реализовало многие предложения, которые Государственная Дума зафиксировала в своем постановлении, принятом одновременно с бюджетом на 2018-2020 годы, - обратил внимание Вячеслав Володин. Депутаты тогда попросили поддержать ряд важных направлений, которые на тот момент не нашли отражения в законе о бюджете. Речь, в частности, о субсидиях на реализацию творческих проектов в сфере музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, о субсидиях Российской академии наук и т.п.

Проект подготовлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития страны в этом году, указано в пояснительной записке. В январе-апреле 2018 года рост экономической активности продолжился, свидетельствуя о закреплении экономики на траектории восстановительного роста, указывает кабмин. В частности, прогноз цены на нефть на 2018 год улучшен (61,4 долларов за баррель против 43,8).

Благодаря динамике сырьевого рынка прогноз курса рубля также пересмотрен в сторону укрепления: согласно текущим оценкам, среднегодовой курс национальной валюты в 2018 году составит 58,6 руб. за доллар против планировавшихся 64,7.

Пересмотрен и прогноз динамики реальных располагаемых денежных доходов населения - повышение до плюс 3,8% по итогам 2018 года против плановых 2,3%. Изменен и прогноз по росту реальной заработной платы - плюс 6,3% в 2018 году против 4,1% соответственно.

Восстановление потребительского спроса не создаст угрозы для достижения цели по инфляции. По итогам 2018 года рост цен ожидается на уровне 2,8 процента. Прогноз инфляции существенно понижен - с 4,0%.

Совет Госдумы рассмотрит поправки 30 мая на дополнительном заседании.

Между тем, говоря о реализация майского указа президента, в котором поставлены стратегические задачи до 2024 года, спикер ГД подчеркнул, что основная работа в этом направлении предстоит осенью. Тогда будет обсуждаться бюджет страны на следующую трехлетку.

- Сегодня очень важно, чтобы все комитеты Государственной Думы совместно с новым Правительством уже летом в рамках "нулевого чтения" начали формировать основу для этой работы, - заключил Володин.