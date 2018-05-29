Клинцевич: Процесс "потери признаков госуправления" идет на всей Украине

Процесс потери признаков государственного управления, который, по словам так называемого постпреда президента Украины на полуострове Бориса Бабина, наблюдается в приграничных с полуостровом украинских регионах, идет не только там, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Определение, данное украинским чиновником, это "своего рода эвфемизм", считает парламентарий. "Истинное положение дел гораздо хуже. Налицо распад государственности, и районы, граничащие с Крымом, отнюдь не исключение - процесс идет на всей территории Украины", - цитирует сенатора его пресс-служба.

А то, что украинские власти заметили данное явление лишь в прилегающих к Крыму областях, не случайно - за этим "кроется уже давно привычное для Киева стремление объяснять все "трудности" Украины внешним воздействием". "Словом, опять с больной головы на здоровую", - полагает Франц Клинцевич.

"Первопричина распада украинской государственности - майдан, и нынешняя украинская власть не в состоянии остановить этот процесс. Она может лишь его ускорить, что успешно и делает", - заключил он.