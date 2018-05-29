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29.05.2018 12:40
Рубрика: Власть

Москва и Минск должны подтвердить дату заседания ВГС

Текст: Александр Саможнев
Фото: МИД РФ Фото: МИД РФ
Фото: МИД РФ

Россия и Белоруссия должны подтвердить дату и повестку дня заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое запланирована на июнь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает МИД РФ.

Сергей Лавров передал в адрес главы белорусского государства приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Министр также отметил, что у него уже состоялись подробные и доверительные переговоры с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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"Мы обсуждали, прежде всего, подготовку к заседанию Высшего государственного совета. У нас пока нет каких-то препятствий, которые бы заставляли менять подход к этому мероприятию", - подчеркнул Лавров.

По словам министра, на утверждение Высшего совета выносится "очень серьезный стратегический документ приоритетных направлений и дальнейших задач развития Союзного государства до 2022 года включительно". Лавров также отметил, что в ходе встречи с белорусским коллегой были рассмотрены другие вопросы,  в том числе, подготовка к очередной коллегии МИД двух стран. "Будем стараться продолжать выполнять те решения, которые принимаются на встречах Высшего госсовета и в ходе двусторонних визитов", - заявил глава МИД РФ.

В свою очередь, президент РБ Александр Лукашенко отметил, что рассматривает сотрудничество между министерством иностранных дел Беларуси и России "как пример и образец для всех наших ведомств, и белорусских, и российских". "Сегодня очень важная встреча - мы встречаемся в канун заседания Высшего государственного совета. Нам надо еще раз обсудить, может быть, даже и детали этого мероприятия. Уточнить, если нужно, дату. У белорусской стороны пока нет никаких изменений в этом отношении", - заключил белорусский лидер.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров находится с  рабочим визитом в Минске в период 28-29 мая.

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