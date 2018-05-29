Лавров: Россия не ограничивает работу украинских СМИ

Москва не ограничивает работу украинских средств массовой информации на территории России. Такими словами министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал блокировку доступа украинскими провайдерами к сайтам российских телеканалов.

"На Украине практически запрещены все российские СМИ. Журналистов выгоняют, не впускают. Ни шатко ни валко расследуются неприемлемые случаи, когда журналисты погибают от действий, вызывающих много вопросов", - констатировал глава внешнеполитического ведомства РФ, добавив, что Москва "никаких ответных мер в отношении украинских журналистов либо других не принимает".

Во вторник украинские провайдеры заблокировали доступ к сайтам ВГТРК, НТВ, РЕН ТВ и "Россия сегодня". Ранее администрация президента Украины объявила о существенном расширении перечня физических и юридических лиц, на которых распространяются введенные Киевом антироссийские санкции.

Президент международной ассоциации журналистов Филипп Лерут заявил агентству РИА Новости, что считает это решение проявлением "цензуры".