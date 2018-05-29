Лечащий врач Скрипалей не верил в их выздоровление

Медики не рассчитывали на выздоровление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом, как передает ТАСС, рассказал врач интенсивной терапии Стивен Джукс, лечивший Скрипалей.

"Когда мы впервые узнали, что это было нервно-паралитическое вещество, мы думали, что они не выживут. Мы бы перепробовали все наши методы лечения", - сообщил Джукс в интервью британским СМИ.

По его словам, врачи окружной больницы в городе Солсбери оказали Скрипалям "наилучшую клиническую помощь". Однако, как отметил специалист, "были все признаки того, что они не выживут".

По версии Лондона, четвертого марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Британские власти, не предъявив никаких доказательств, обвинили Москву в причастности к отравлению. Российская сторона отвергла все спекуляции на этот счет.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил Великобритании провести совместное объективное расследование. В противном случае нужно закрыть эту тему, так как она не ведет ни к чему, кроме ухудшения отношений, уверен глава государства.