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29.05.2018 15:50
Рубрика: Власть

Медведев заявил о ключевой роли ВЭБ при реализации майского указа

Текст: Татьяна Замахина
Глава правительства Дмитрий Медведев провел первое заседание набсовета Внешэкономбанка в обновленном составе. Премьер-министр, который возглавляет набсовет, объявил о выходе госкорпорации на новый этап.
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Напомним, что прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего первого зампреда правительства Игоря Шувалова председателем "Банка развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанка).

Фото: Александр Корольков/РГ
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Медведев отметил, что новый глава ВЭБа в представлении не нуждается. "Тем более он не первый год входил в состав наблюдательного совета, хорошо понимает особенности структуры, к тому же имею ввиду большой управленческий опыт с масштабными проектами, в первую очередь в правительстве", - заявил глава кабмина, пожелав Шувалову успехов на новом поприще.

"Вы президенту обещали, что не подведете на новой должности, надеюсь, это относится ко всем присутствующим здесь", - добавил премьер. В новый состав набсовета также вошли вице-премьеры Максим Акимов, Виталий Мутко и Константин Чуйченко. При этом бывшие вице-премьеры Аркадий Дворкович и Александр Хлопонин, а также экс-глава госкорпорации Сергей Горьков совет покинули. Свои места в нем сохранили первый вице-премьер Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, помощник президента РФ Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Медведев особо обратился к Горькову, поблагодарив его за проделанную работу. "Было непросто, особенно имея в виду достаточно сложные условия у банка", - сказал глава кабмина.

В 2016 году, когда Горьков возглавил ВЭБ, у госкорпорации было много проблем: и с ликвидностью, и с качеством активов. Кроме того, добавили санкционные ограничения, напомним премьер. "Скажем прямо, государственная корпорация в тот период была на грани дефолта. Тем не менее этого удалось избежать - и благодаря государственной поддержке, и благодаря управленческим решениям, которые принимал руководитель банка", - добавил Медведев.

- Теперь у Внешэкономбанка новый этап развития, он должен стать ключевым инструментом реализации задач, которые обозначены в майском указе президента, - назвал главную цель он. Напомним, что масштабный документ определяет национальные цели развития страны на шестилетний период.

- Многое предстоит сделать, чтобы ВЭБ стал эффективным институтом развития, необходимый задел для этого есть, - отметил Медведев. - Но в дальнейшем нужно будет предусмотреть и дополнительную капитализацию банка.

Эту тему он и Шувалов уже обсудили отдельно, сообщил глава кабмина.

Фото: depositphotos.com
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В повестке работы первого заседания в обновленном составе стояло подведение итогов работы ВЭБа за последние два года.

"Как я уже говорил, у банка был сложный период. Сейчас ситуация стабильная", - сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, наиболее острые проблемы с ликвидностью решены как за счет господдержки, так и за счет внутренних ресурсов. С 2016 года более чем на 40% сократился долг банка на западных рынках капитала. Некоторые кредиты были реструктурированы - в частности, это касается кредитов на строительство олимпийских объектов.

Глава правительства выделил тот факт, что на базе Внешэкономбанка появилась фабрика проектного финансирования. "Это принципиально новый инструмент поддержки инвестиций в приоритетные отрасли", - напомнил он. Главным преимуществом такой меры Медведев назвал возможность совместить интересы инициаторов проектов и финансовых институтов, которые должны грамотно распределять риски. И сделки на "фабрике" уже заключаются - в частности, этот процесс активно пошел на Петербургском международном экономическом форуме.

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