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29.05.2018 20:10
Рубрика: Власть

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму

Текст: Игорь Дунаевский

Киев проводит политику подавления инакомыслия и скатывается к тоталитаризму, запрещая вещание российских СМИ. Такая оценка прозвучала в комментарии МИД РФ после того, как украинские интернет-провайдеры во вторник начали блокировать доступ к сайтам ряда СМИ из России, исполняя таким образом предписание указа президента Петра Порошенко от 15 мая 2017 года.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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"Официальный Киев совершенно открыто проводит политику подавления всякого инакомыслия в национальном информационном пространстве, и страна фактически стремительно скатывается к тоталитаризму", - указали в МИД РФ, добавив, что происходящее свидетельствует о привычке "правящего на Украине режима к безнаказанности". На Смоленской площади отметили, что Киев пользуется "бездействием, стыдливым молчанием, а в ряде случаев и негласной поддержкой со стороны ряда ведущих западных государств и профильных НПО", "игнорирует реакцию международных правовых институтов".

Москва также призвала ОБСЕ не ослаблять давление на власти Украины, пресекая попытки репрессий в отношении прессы.

Ранее администрация президента Украины объявила о существенном расширении перечня физических и юридических лиц, на которых распространяются введенные Киевом антироссийские санкции. Власти страны приняли решение блокировать доступ к информационным продуктам ряда российских СМИ, включая телеканалы "Россия 1", "Россия Культура", "Россия 24", "РТР-Планета", НТВ, РЕН ТВ и информагентство "Россия сегодня".

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