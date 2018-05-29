На "Прямую линию" с президентом за два дня поступило 190 тысяч вопросов

Почти 190 тысяч вопросов поступило на "Прямую линию" с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Сбор вопросов начался два дня назад. Чаще всего граждане обращаются с вопросами по телефону (более 129 тысяч звонков), по SMS и MMS (более 52 тысяч сообщений), через соцсети (чуть более 9 тысяч обращений) и через официальное мобильное приложение (порядка 4 тысяч вопросов).

Наиболее интересные и актуальные вопросы будут заданы президенту в ходе прямого эфира. Напомним, "Прямая линия" состоится 7 июня, пройдет она уже в 17 раз.