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29.05.2018,  
11:41
Текст: Николай Грищенко

Новые комплексы РЭБ смогут блокировать крылатые ракеты США

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы будут создаваться с учетом данных, полученных в результате исследований последней версии американской ракеты Tomahawk. Новая техника будет способна блокировать все частотные диапазоны управления и наведения американского высокоточного оружия.

"Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации", - цитирует РИА Новости советника первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимира Михеева.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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По его словам, разработка новой российской техники, которая сможет блокировать крылатые ракеты, займет несколько лет. Однако, бывший заместитель главкома ВКС России, генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин считает, что новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет, могут быть созданы быстро, за полмесяца или месяц.

Напомним, что уникальные трофеи были переданы Минобороны России сирийскими военными, которые в ночь на 14 апреля отразили ракетный удар США, Великобритании и Франции. Силы коалиции выпустили по правительственным объектам и военным базам сирийской армии 105 крылатых ракет. Однако, по данным российского Генштаба, цели смогли поразить только 22 ракеты. Остальные были сбиты зенитными комплексами "Панцирь-С", "Оса", "Стрела-10", "БУК", "Квадрат" и "С-125".

Несколько "умных" ракет упали не взорвавшись. Они были переданы российским военным.

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