Новые комплексы РЭБ смогут блокировать крылатые ракеты США

"Нам, в первую очередь как специалистам, очень интересно наблюдать за реальным применением различной боевой техники в Сирии, в том числе за "Томагавками". Имея же эту ракету в руках, мы четко понимаем, какие она имеет каналы связи, передачи информации и управления, навигации и локации", - цитирует РИА Новости советника первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" Владимира Михеева.

По его словам, разработка новой российской техники, которая сможет блокировать крылатые ракеты, займет несколько лет. Однако, бывший заместитель главкома ВКС России, генерал-полковник, депутат Госдумы Николай Антошкин считает, что новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы с учетом информации, полученной при исследовании американских крылатых ракет, могут быть созданы быстро, за полмесяца или месяц.

Напомним, что уникальные трофеи были переданы Минобороны России сирийскими военными, которые в ночь на 14 апреля отразили ракетный удар США, Великобритании и Франции. Силы коалиции выпустили по правительственным объектам и военным базам сирийской армии 105 крылатых ракет. Однако, по данным российского Генштаба, цели смогли поразить только 22 ракеты. Остальные были сбиты зенитными комплексами "Панцирь-С", "Оса", "Стрела-10", "БУК", "Квадрат" и "С-125".

Несколько "умных" ракет упали не взорвавшись. Они были переданы российским военным.