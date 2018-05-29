Новый закон о "резиновых" квартирах примут в июле

В июле в России могут запретить продажу микродолей в квартирах. Возможность покупать буквально метр жилой площади сегодня порождает "резиновые" квартиры, в которых может прописаться каждый собственник, какой бы маленькой частью жилплощади он не владел.

Эта же норма позволяет вселяться в квартиры мошенникам, которые угрозами и невыносимыми условиями соседства вынуждают законных собственников продать свою долю.

Законопроект, которым вводится запрет на оформление и продажу микродолей в жилых помещениях, был принят Госдумой в первом чтении 23 мая. Законом запрещается продажа доли размером меньше учетной нормы на человека в регионе, в зависимости от региона размер варьируется в пределах от 8 до 15 квадратных метров на человека. Также вводится ряд ограничений на регистрацию в квартирах третьих лиц.

"Если нам не будут вставлять палки в колеса, то в конце июня - начале июля закон будет принят. Надеюсь, нам удастся принять его в весеннюю сессию в трех чтениях", - сказала председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Депутат уточнила, что в этом случае документ вступит в силу с момента официального опубликования.