Палестинский снаряд упал во двор пустого детского сада в Израиле

Снаряд из миномета боевиков из сектора Газа упал во дворе детского сада на территории Израиля. Официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон рассказал в Twitter, что во время обстрела в саду не было никого из воспитанников. По его оценке, инцидент "подтверждает ту опасность, которую движение ХАМАС представляет для граждан Израиля".

Чиновник заявил, что "такую угрозу мирному населению не может и не должно терпеть ни одно государство".

Ранее вооруженные силы Израиля обвинили боевиков в запуске "множества" снарядов из сектора Газа, часть которых была перехвачена системами противоракетной обороны. По данным военных, было запущено около 25 боеприпасов.