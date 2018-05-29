В Баку открыли Южный газовый коридор

Глава Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в церемонии официального открытия Южного газового коридора в Сангачальском терминале недалеко от Баку. Об этом сообщает Азертадж.

Кроме этого, состоялось открытие XXV юбилейной Международной выставки нефти и газа в Бакинском Экспо-центре.

По информации агентства, Алиев выступил с речью, после чего открыл вентиль, который символизирует запуск системы трубопроводов.

Кроме него на мероприятии выступили также заместитель помощника госсекретаря по энергетической дипломатии Сандра Оудкирк и торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон, которая зачитала обращение Терезы Мэй к участникам церемонии.

После нее с речью обратился посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, передавший обращение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Затем с заявлениями выступили генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо, генсек Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентурин и главный исполнительный директор подразделения BP Upstream Бернард Луни.

Как заявил Алиев, проект получилось реализовать с помощью активного международного сотрудничества. "Этот проект реализуется в рамках широкого международного сотрудничества и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия между странами-участницами", - цитирует слова Алиева ТАСС. Он также добавил, что азербайджанский газ стал новым источником поставок в европейские страны, поэтому реализацией ЮГК "заново составлена энергетическая карта континента".

На данный момент семь стран являются участниками Южного газового коридора. Это Азербайджан, Грузия, Турция, Греция, Болгария, Албания и Италия. При этом еще три балканских государства - Босния и Герцеговина, Хорватия и Черногория - намерены в будущем стать частью проекта, отмечает агентство.