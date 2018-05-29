Президент Италии Серджо Маттарелла, не найдя общий язык с партиями, претендующими на руководство страной ("Лигой" и Движением "5 звезд"), намерен реализовать свой проект по созданию так называемого нейтрального правительства, который он вынашивает последние три месяца. В качестве главного действующего лица в этой шахматной партии глава государства выбрал 64-летнего экономиста Карло Коттарелли.

Ожидалось, что во вторник назначенный премьер представит президенту свою команду, состоящую из благодушно настроенных по отношению к Европе министров, которая, как пишут местные СМИ, на этот раз придется по душе Маттарелле. Но одного одобрения президента для полноценного функционирования нового кабмина будет недостаточно. В ближайшие дни Коттарелли с сотоварищами придется пройти главное испытание - процедуру вынесения вотума доверия в парламенте. А вот в успех этого весьма амбициозного предприятия на Апеннинах не верит практически никто.

"После трех месяцев переговоров, раздумываний и неожиданных поворотов у Италии наконец появится свое нейтральное правительство. Но это будет кабмин президента, которому не удастся заручиться поддержкой парламента. Ему придется управлять страной с этого момента и вплоть до новых выборов", - утверждает известный итальянский журналист, бывший главред "Коррьере делла сера" Ферруччо Де Бортоли. Эксперты, разделяющие это мнение, единодушно сходятся на том, что Коттарелли обречен на то, чтобы стать техническим главой правительства с узкими полномочиями. А его главной миссией, по их мнению, станет подготовка страны к внеочередным выборам, которые, по словам самого Коттарелли, уже не за горами.

О досрочных выборах в эти непростые для Италии дни больше всего говорят партии, которым не удалось "порулить" страной. "Лигисты" и "пятизвездочники" не скрывают своего возмущения тем фактом, что новое правительство станет первым в стране кабмином, которое не было избрано ни народом, ни парламентом.

Согласно последним опросам, на новых выборах "Лига" способна повысить свой результат на 4-5 процентов, что выведет ее на второе место после Движения "5 звезд" на политической арене страны. При подобном раскладе, по убеждению экспертов, эти партии объединятся в единый альянс.

Мнение

Тимофей Бордачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ

Очевидно, что решение президента Италии отражает стремление оппозиционного истеблишмента - партий, традиционно находившихся у власти после 90-х годов - переиграть ситуацию. Они хотят воспользоваться якобы неспособностью правых и левых популистов сформировать правительство для того, чтобы показать населению, что эти партии вообще не могут быть некой созидательной, а не разрушительной силой, не способны руководить страной и так далее. Выборы могут состояться уже в ближайшие месяцы. Если они будут в августе, это сыграет на руку истеблишменту, так как это традиционное время массовых отпусков в Италии, что гарантирует низкую явку. Но, даже если голосование пройдет позже, все это время СМИ будут нацелены на то, чтобы "топить" внесистемные партии "Лига" и "Движение "5 звезд" и добиваться того, чтобы они получили меньше голосов, чем на выборах 4 марта. Окажется ли эта тактика успешной, сейчас сказать сложно. Все-таки успех этих партий на мартовских выборах связан с тем, что в итальянском обществе, как и во многих других странах Европы, накопились фундаментальные проблемы, которые ни традиционные элиты, ни европейская интеграция сейчас решить не могут.

Новый премьер Италии станет техническим главой правительства с узкими полномочиями

Думаю, что основные заинтересованные внешние игроки предоставили итальянскому истеблишменту возможность самостоятельно справляться с данной ситуацией. И президент Италии Серджо Маттарелла участвует в этой игре на стороне тех, кто не хочет реального прихода к власти "Лиги" и "Движения "5 звезд". Но если эти партии все же выстоят и смогут выиграть следующие выборы, одновременно угрожая Маттарелле импичментом, ему и тем, кто находится за сценой, придется с этими партиями работать. К тому же президент Франции Эмманюэль Макрон не может допустить, чтобы, из-за упрямства и прижимистости немецких партнеров, возник риск референдума в Италии по вопросу о членстве в еврозоне, а это - дубинка, которой, в случае своего сохранения у власти, будут угрожать популисты. Так что Макрон будет очень стараться, чтобы немцы простили Италии часть долгов и смягчили экономические требования.