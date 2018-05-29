Белорусы построят в Калуге еще одну школу

Делегация из Калужской области принимает участие в Белорусском промышленном форуме. В рамках визита в Минск состоялись также заседание рабочей группы по сотрудничеству и ряд встреч руководителей профильных министерств, сообщили "РГ" в пресс-службе правительства российского региона.

Члены рабочей группы по сотрудничеству отмечали рост товарооборота между Калужской областью и Республикой Беларусь. Так, только за первый квартал этого года он увеличился на 42,6 процента, превысив 130 миллионов долларов США. Для сравнения товарооборот прошлого года составил 494,7 миллионов долларов, превысив показатели 2016 года на 35,4 процента.

Участники заседания также обсудили реализацию двустороннего соглашения о сотрудничестве торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018-2020 годы, подписанном в прошлом году. Стороны подчеркнули готовность активизировать сотрудничество в области машиностроения, строительства, здравоохранения, пищевой промышленности. Кроме того, совместная реализация второго этапа стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, по словам председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина - сопредседателя рабочей группы, придаст мощный импульс для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Речь идет о кластере жизнеобеспечения и развитии среды.

- Это и жилищное строительство, и создание комплексной торговой и сервисной инфраструктуры и, соответственно, новых рабочих мест, - пояснил Шумилин.

В свою очередь глава калужской делегации, первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов отметил, что Беларусь обладает значительным промышленным потенциалом, и кооперационные связи необходимо развивать и углублять.

Примером таких взаимовыгодных связей можно назвать проекты, которые реализуются на территории региона белорусскими строителями. В частности, на встрече калужского министра строительства и ЖКХ Егора Виркова с министром архитектуры и строительства Беларуси Анатолием Черным речь шла о школе на тысячу мест, строительство которой уже завершено. Здание находится в микрорайоне "Веснушки", который возводится белорусскими строителями. Площадь нового учебного заведения составляет 18,7 тысяч квадратных метров. Школа будет оснащена современными средствами обучения. Особое значение здесь придается созданию условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Министры обсудили также начало строительства еще одной школы на правобережье Калуги. Учебное заведение также рассчитано на тысячу мест. Комментируя итоги встречи, Егор Вирков отметил, что это "далеко не первый проект в регионе, который будет реализован совместно с белорусскими строителями".

- Мы стремимся и дальше развивать сотрудничество с белорусскими строительными организациями в конструктивном и доброжелательном ключе, так как убеждены в их трудолюбии и порядочности, - подчеркнул Вирков.

Справка "РГ"

Белорусский промышленный форум проводится ежегодно, начиная с 1997 года. Его участниками становились компании более чем из 30 стран мира. Цель мероприятия - содействие предприятиям и организациям в решении задач по расширению выпуска высокотехнологичной конкурентоспособной продукции, внедрению новых наукоемких технологий и оборудования, развитию международного сотрудничества и привлечению инвестиций. Форум проходит 29 - 30 мая.