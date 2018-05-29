Ультрамарафонец установил рекорд на "Золотом кольце"

Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин пробежал по турмаршруту 900 километров за 14,5 суток.

Напомним, первый раз по городам "Золотого кольца России" спортсмен пробежал осенью прошлого года, когда в Ярославле отмечалось 50-летие популярного маршрута. Тогда он преодолел 777 километров за 12 дней: из Ярославля в сопровождении автомобиля, выполнявшего функции передвижного пункта питания, отправился в Кострому, потом в Иваново, Суздаль, Владимир, Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и уже оттуда вернулся в Ярославль. Мечтая пробежать ту же дистанцию, но уже в теплое время года.

В начале 2018 года официальный список городов маршрута пополнил Углич, то есть золотокольцовская дистанция увеличилась на 130 километров. Несмотря на это, марафонец на этот раз отказался от автомобильного сопровождения. В таких условиях он должен был бежать по 45 километров в сутки, а не по 60, как с сопровождением, но, по словам спортсмена, он намеренно ставил себе более высокую планку, чтобы себя испытать.

- Предыдущий забег состоялся при достаточно плохой погоде. Тогда я мечтал, как буду бежать летом. У зимы, конечно, есть своя красота, но летом бежать на порядок комфортнее и удобнее, - рассказал на финише Дмитрий Ерохин. - Я очень рад, что мне повезло с погодой и что я мог любоваться окружающими красотами. Особенно мне понравился участок от Ростова до Углича и от Углича до Ярославля. Там менее оживленный трафик.

Спортсмен признался, что надеется на включение в маршрут Плеса и Мышкина.

- Мне очень хочется посмотреть Плес, а через Мышкин бежать будет даже удобнее, - говорит Дмитрий.

В ярославской мэрии сообщили, что стартовал бегун 14 мая в четыре часа утра от знака "Нулевой километр" в Ярославле. Средний темп на протяжении всего марафона составил 62 километра в сутки.