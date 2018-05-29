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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Ультрамарафонец установил рекорд на "Золотом кольце"

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
Фото: Мэрия города Ярославля Фото: Мэрия города Ярославля
Фото: Мэрия города Ярославля

Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин пробежал по турмаршруту 900 километров за 14,5 суток.

Напомним, первый раз по городам "Золотого кольца России" спортсмен пробежал осенью прошлого года, когда в Ярославле отмечалось 50-летие популярного маршрута. Тогда он преодолел 777 километров за 12 дней: из Ярославля в сопровождении автомобиля, выполнявшего функции передвижного пункта питания, отправился в Кострому, потом в Иваново, Суздаль, Владимир, Москву, Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий и уже оттуда вернулся в Ярославль. Мечтая пробежать ту же дистанцию, но уже в теплое время года.

Фото: Николай Рютин/РИА Новости
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В начале 2018 года официальный список городов маршрута пополнил Углич, то есть золотокольцовская дистанция увеличилась на 130 километров. Несмотря на это, марафонец на этот раз отказался от автомобильного сопровождения. В таких условиях он должен был бежать по 45 километров в сутки, а не по 60, как с сопровождением, но, по словам спортсмена, он намеренно ставил себе более высокую планку, чтобы себя испытать.

- Предыдущий забег состоялся при достаточно плохой погоде. Тогда я мечтал, как буду бежать летом. У зимы, конечно, есть своя красота, но летом бежать на порядок комфортнее и удобнее, - рассказал на финише Дмитрий Ерохин. - Я очень рад, что мне повезло с погодой и что я мог любоваться окружающими красотами. Особенно мне понравился участок от Ростова до Углича и от Углича до Ярославля. Там менее оживленный трафик.

Спортсмен признался, что надеется на включение в маршрут Плеса и Мышкина.

- Мне очень хочется посмотреть Плес, а через Мышкин бежать будет даже удобнее, - говорит Дмитрий.

В ярославской мэрии сообщили, что стартовал бегун 14 мая в четыре часа утра от знака "Нулевой километр" в Ярославле. Средний темп на протяжении всего марафона составил 62 километра в сутки.

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