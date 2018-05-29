В то время как правительство РФ поручило минфину проработать вопрос о снижении акцизов на автомобильное топливо, в регионах ЦФО цены на бензин продолжают расти. А вместе с ними повышаются и тарифы на проезд в общественном транспорте. Где-то увлеклись так, что подключилось УФАС.

Ценник от перевозчика

Ярославское региональное управление ФАС уже около полугода пытается разобраться, сговаривались между собой перевозчики или нет, поднимая цену на проезд в маршрутных такси с 23 рублей до 26.

220-й федеральный закон об организации регулярных пассажирских перевозок, отменивший регулирование платы за проезд в городских маршрутных такси при отсутствии бюджетного софинансирования, дал хозяевам маршруток право устанавливать тарифы на проезд самостоятельно. Чем они и воспользовались: в Ярославле услуги некоторых маршрутных такси подорожали с 1 ноября 2017 года. Спустя месяц-два цену подняла еще часть перевозчиков, а кто-то и по сей день возит пассажиров по старым расценкам - 23 рубля за поездку. Но если раньше (когда проезд в городском транспорте дорожал в соответствии с расчетами областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов) горожане выражали возмущение в основном в соцсетях, то теперь они начали жаловаться в УФАС.

В региональной антимонопольной службе рассказали, что по результатам проверки дела о нарушении федерального закона "О защите конкуренции", выразившемся в синхронном повышении цен на пассажирские перевозки, возбуждено в отношении 34 индивидуальных предпринимателей и трех транспортных компаний Ярославля. Правда, рассмотрение дела пока затягивается. Как пояснили в ведомстве, заседание комиссии было назначено на 17 мая, но его пришлось отложить, поскольку не все индивидуальные предприниматели предоставили необходимую информацию.

Еще в феврале УФАС сообщало, что перевозчикам направлены запросы об экономическом обосновании повышения стоимости проезда. Причем за непредставление сведений в отношении коммерсантов было возбуждено четыре административных дела, и несколько перевозчиков в итоге оказались оштрафованы на 15 тысяч рублей.

С обвинениями в сговоре владельцы маршруток категорически не согласны. Хотя бы потому, что все изменили ценник в разное время. И доказывают, что повышение стоимости проезда - шаг вынужденный, на который толкнули, во-первых, дорожающий бензин, а во-вторых - требование городских властей заменить парк автобусов на новые красные машины с движками стандарта "Евро-5". А такие стоят по 3,5 миллиона рублей. Если же брать их в лизинг или кредит, можно смело прибавлять еще миллион.

Остановить рост стоимости проезда в маршрутках и даже ее снизить может только перевод транспорта на газомоторное топливо

- Да я даже при цене в 26 рублей с такой финансовой нагрузкой еле справляюсь, - говорит коммерсант, пожелавший не называть свое имя. - Я больше половины автобусов поменял на красные, поэтому лизинговые платежи огромные. Если бы я работал на одних автобусах 2014 года выпуска, было бы гораздо легче - там лизинговый платеж 50-70 тысяч рублей в месяц за автобус. А за новые - 120-150 тысяч, в месяц под два миллиона выходит.

По мнению предпринимателя Артема Солодкина, остановить рост стоимости проезда в ярославских маршрутках и даже ее снизить может только перевод транспорта на газомоторное топливо. Заправка бензином нового красного автобуса обходится в 3,5-4 тысячи рублей в день, а если бы он работал на газе, хватало бы 1700 рублей. Да только газовых заправок в городе почти нет. А потому и переводить автобусы на газ пока бессмысленно. Новая дата рассмотрения в УФАС "дела маршруточников" пока не назначена.

Похожая ситуация и в Курске. Там поведение владельцев маршруток возмутило горожан. Проезд повысили еще в середине апреля. Перевозчики сослались на подорожание топлива и запчастей. Теперь проезд в курских автобусах стоит 18 рублей, а в микроавтобусах - 19. Неизменным осталась только цена в муниципальном транспорте - 15 рублей, и мэр назвал это даже конкурентным преимуществом.

Пока перевозчики зарабатывают деньги, региональное УФАС ведет проверку: предпринимателей, одномоментно поднявших цены, - заподозрили в сговоре. Куряне же признаются, что не готовы ждать по полчаса муниципальный транспорт, ради экономии в три рубля. Наоборот, если ехать недалеко, горожане предпочитают вызвать такси.

Кто больше?

Во Владимире стоимость проезда в общественном транспорте повысилась в конце мая. Разговоры о подорожании шли еще с Нового года. Однако окончательно непопулярное решение было принято лишь 10 мая. Первоначально ожидалось, что билеты подорожают на рубль, но по итогам заседания в областном департаменте цен и тарифов повышение оказалось более серьезным - на два рубля. С 21 мая проезд в троллейбусе во Владимире подорожал с 19 до 21 рубля, в автобусе - с 20 до 22 рублей. Между тем представители транспортных компаний заявили, что этого недостаточно, поскольку для качественного обновления автопарка минимальная экономически обоснованная стоимость проезда должна составлять 25 рублей.

А воронежские перевозчики насчитали еще больше - 27 рублей. И, несмотря на анонсированный городскими властями рост цен в ближайшее время, оптимизма у них не прибавилось. Как и у пассажиров, кстати. Точная дата изменения пока не называется, но уже известно, что при оплате наличными стоимость проезда составит 25 рублей (сейчас 17 рублей), по карте - 21.

Тамбовчане, как и воронежцы, только ждут повышения. С 1 июня стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах повысится с 15 до 17 рублей, а в маршрутных такси - с 16 до 18. Транспортные компании просили поднять тариф до 20 рублей.

- Цены на билеты не повышались уже три года, - отметила начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области Светлана Варкова. - Тем временем дизельное топливо, чья доля в себестоимости поездки составляет более 40 процентов, подорожало на четверть. За последний месяц литр бензина АИ-92 и ДТ вырос в цене на два с лишним рубля. В действующих тарифах заложен крайне низкий размер зарплаты для сотрудников компаний-перевозчиков (11 тысяч рублей).

Бьют по карману

В Орле с 1 января 2018 года начала действовать новая норма о регулировании тарифов на проезд в общественном транспорте. Эти полномочия принадлежат горсовету народных депутатов. Раньше они имели право менять тарифы хоть ежемесячно, ограничений не было. Правда, этого не делали, что заметно раздражало перевозчиков. Они регулярно обращались к властям с призывом увеличить плату за проезд.

В декабре в нормативную базу внесли изменения. Отныне горсовет вправе изменять тарифы только один раз в году.

Частные перевозчики все время жалуются на убытки, но с рынка не уходят

- С 1 января тариф был поднят с 16 до 17 рублей на одну поездку, - отметил депутат Тимур Нерушев. - До 2019 года ни мы, ни администрация города, ни перевозчики не смогут ничего изменить. Принимая решение, мы понимали, что не должны бить по карману граждан.

По словам руководителя ассоциации коммерческих перевозчиков Орла Игоря Бортникова, действующий тариф нерентабелен. Его увеличили на один рубль, а дизельное топливо за тот же период подросло в цене на шесть рублей. Подорожали бензин и запчасти. Кроме того, водители просят о повышении зарплаты. По подсчетам перевозчиков, тариф должен составлять минимум 19,3 рубля - такую стоимость они указали в своем экономическом обосновании.

На муниципальном трамвайно-троллейбусном предприятии идею повышения платы поддерживают. Однако, по словам гендиректора Александра Коровина, проблема не только в тарифах. Система предоставления льгот оказалась несовершенной. Несколько лет назад частников обязали перевозить льготников, учет которых ведется по электронным картам.

- Мы обратились в расчетный центр и поймали частников, которые на дому проводили через валидатор электронные льготные билеты, - рассказал Александр Коровин. - Делают это для получения из бюджета компенсаций за льготников, которых на самом деле не перевозили. Вот с чем надо бороться.

Тем временем частные перевозчики жалуются на убытки. Однако с рынка не уходят.

Стоимость проезда в ивановском общественном транспорте была одна из самых низких в ЦФО. Но первого апреля здесь также произошло повышение тарифов на проезд - с 17 до 18 рублей. Вслед за этим уже через две недели увеличилась цена билета в маршрутках.

В Костроме подорожание оказалось весьма существенным - сразу на три рубля за одну поездку. Сейчас билет на проезд в общественном транспорте в областном центре стоит 20 рублей.

При этом эксперты подчеркивают, что без повышения цены на проезд, повысить качество общественного транспорта и перевести его на безналичную систему оплаты будет проблематично.

Тем временем

С июня в воронежских автобусах заработают карточные терминалы. Устройства для безналичной оплаты проезда устанавливают в общественном транспорте специалисты Сбербанка. Оператора выбрали по конкурсу. За монтаж, настройку и обслуживание терминалов в 250 муниципальных автобусах и троллейбусах город заплатит чуть более трех миллионов рублей. Контракт действует до конца 2020 года. Ожидается, что стоимость проезда при безналичном расчете будет ниже. После того как новый способ оплаты опробуют клиенты МКП "Воронежпассажиртранс", которое контролирует менее 20 процентов соответствующего рынка, возможность расплатиться картой может появиться и у тех, кто ездит на коммерческих маршрутках. Но конкретные сроки пока не называются. Кстати, в Тамбове тоже планируют внедрить безналичные расчеты в пассажирском транспорте к осени 2018 года. До 1 июля должен быть выбран региональный оператор автоматизированной системы оплаты проезда.