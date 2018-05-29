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29.05.2018 10:08
Рубрика: Легковые авто

В московском каршеринге появятся Porsche

Текст: Светлана Батова

У одного из крупнейших столичных игроков каршеринга парк авто летом пополнят машины премиум-класса: более 500 Mercedes E-класса и BMW 5-й серии, а также десять кроссоверов Porsche Macan и два спортивных Porsche 911 Carrera 4S.

Во время ЧМ-2018 иностранцы смогут воспользоваться каршерингом

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, чтобы привлечь клиентов, которые привыкли к дорогим авто, машины не будут красить в традиционные цвета каршеринга. "Машины такого уровня, как у нас, появятся в каршеринге впервые в мире, до сих пор их не предлагали на постоянной основе", - отметил руководитель сервиса "Яндекс.Драйв" Антон Рязанов.

Mercedes можно будет арендовать по цене от 10 рублей за минуту, Porsche - от 20. Они будут доступны не всем: для их управления необходимо быть старше 26 лет и иметь опыт вождения от шести лет.

Тариф на каждую поездку будет рассчитываться динамически, в зависимости от дорожной ситуации и других факторов.

#автомобили #каршеринг