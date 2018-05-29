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29.05.2018 16:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Второй приговор оставил бывшего мэра Тамбова на свободе

Текст: Антон Валагин (Тамбов)

Тамбовский суд вынес еще один приговор бывшему главе города Юрию Рогачеву. Его признали виновным в превышении служебных полномочий, сообщили в региональном управлении СКР.

В 2016 году градоначальник распорядился бесплатно передать земельный участок в южной части города для строительства дома. При этом Рогачев знал, что земля находится в рекреационной зоне и не предназначена под застройку, а претендующая на него дама не имеет права на получение земли на безвозмездной основе. Тем не менее необходимые документы были подготовлены и подписаны, а участок оформлен в собственность заявительницы.

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- Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ, на основании судебного решения незаконное право собственности на землю в зоне рекреации прекращено, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна.

Ранее Рогачев был признан виновным в превышении должностных полномочий и служебном подлоге по месту предыдущей работы. Будучи главой Знаменского района, он подписал акты о выполнении дорожного ремонта, за которые муниципальный бюджет заплатил 117 миллионов рублей. Дороги при этом отремонтированы не были. После возбуждения уголовного дела чиновник был вынужден оставить пост градоначальника.

За дорожные махинации Юрия Рогачева приговорили к трем годам лишения свободы условно. Новый вердикт также не отправил бывшего мэра в колонию: два года условно с лишением права в течение этого срока занимать определенные должности.

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