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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье уволили учительницу, заставившую мальчика чистить зубы

Текст: Оксана Грибанова

В Приморье уволили учительницу, заставившую второклассника чистить зубы перед всем классом на уроке. Об этом сообщили в Управлении образования Артемовского городского округа на официальной странице в Instagram.

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Напомним, об унижении сына педагогом сообщила мать пострадавшего. Она попросила перевести сына в другой класс.

Как пояснили очевидцы, учительницу раздражал исходящий от мальчина запах, в связи с чем она решила публично "исправить ситуацию".

Позже педагог принесла извинения родителям ученика, пояснив, что произошедшее на уроке "было игрой".

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