В Приморье уволили учительницу, заставившую мальчика чистить зубы

В Приморье уволили учительницу, заставившую второклассника чистить зубы перед всем классом на уроке. Об этом сообщили в Управлении образования Артемовского городского округа на официальной странице в Instagram.

Напомним, об унижении сына педагогом сообщила мать пострадавшего. Она попросила перевести сына в другой класс.

Как пояснили очевидцы, учительницу раздражал исходящий от мальчина запах, в связи с чем она решила публично "исправить ситуацию".

Позже педагог принесла извинения родителям ученика, пояснив, что произошедшее на уроке "было игрой".