В Нижегородской области задержаны похитители реквизита Киркорова

Полицейские Нижегородской области нашли пропавшие костюмы коллектива Филиппа Киркорова и задержали злоумышленников.

Как рассказала корреспонденту "РГ" Светлана Ковылина, сотрудница пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, похитителями оказались два подростка, одному из которых 13 лет, а другому - 15.

- Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, - говорит она. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что мальчишки проникли в фуру, где хранился реквизит, через боковую дверь.

По словам Ковылиной, расследование продолжается. О мерах пресечения в отношении малолетних правонарушителей не сообщается.