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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пожар в петербургском торговом центре локализован

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге пожарные подразделения локализовали возгораение  в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте.

Как сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, открытое горение ликвидировано, ранг пожара понижен до №1-Бис.

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Напомним, в торговом центре загорелась надстройка на кровле, площадь пожара достигла 80 квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС тушат тлеющие конструкции.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет, тем не менее, очевидцы сообщают, что на Невском проспекте дежурит несколько карет "скорой".

Так как машины экстренных служб заняли две полосы проезжей, то движение транспорта на этом участке затруднено.

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