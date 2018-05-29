Спектакли петербургских режиссеров показали в Брянске

Новости

В Эрмитаж пропустят по селфи 19:12
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 18:53
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 18:49
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 18:47
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 18:39
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 18:38
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР 18:31
Зловещий лес в Англии озадачил ученых 18:10
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов 18:06
Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ 18:04
Фото: "Невилл Долгопупс" из "Гарри Поттера" секретно женился в Италии 17:59
Элис Купер предсказал результат встречи русской и американской семей 17:55
Знаменитый шедевр впервые покинет стены Третьяковской галереи 17:53
США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая 17:53
В московском метро появятся билеты с Матроскиным и Карлсоном 17:47
Минск и Вена заявили об успешном развитии сотрудничества 17:40
В Нижегородской области задержаны похитители реквизита Киркорова 17:40
Под Красноярском при странных обстоятельствах погибли четверо мужчин 17:38
В детском саду Воронежа зафиксирована вспышка сальмонеллеза 17:29
Михаил Боярский прокомментировал смерть Юрия Рашкина 17:12
Лавров: Россия не ограничивает работу украинских СМИ 16:58
Сорос пообещал Евросоюзу глобальный финансовый кризис 16:54
На Кубани кайтсерфер влетел в витрину магазина 16:53
Польскому политологу закрыли въезд в Россию 16:48
В Феодосии завели дело о гибели девочки в бассейне 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 17:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Спектакли петербургских режиссеров показали в Брянске

Текст: Светлана Мазурова (Брянск)
На международном фестивале "Славянские театральные встречи", который проходит в эти дни в Брянске, представили спектакли из восьми городов: Брянска, Москвы, Петербурга, Орла, Костромы, приехали заслуженные коллективы Республики Беларусь - Гродненский и Гомельский областные театры драмы, а также Театр кукол, представляющий самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Санкт-Петербургский академический театр Комедии имени Акимова показал спектакль "Где зарыта собака" по пьесе современного драматурга Алексея Слаповского, поставил которую Сергей Пускепалис, а главные роли исполняют заслуженные артисты России Елена Руфанова и Дмитрий Лебедев, играют также Елена Мелешкова и Анатолий Хропов. Билеты на спектакль разошлись мгновенно, еще до начала фестиваля. Полный зал, заняты приставные стулья… Овация в финале! Питерский театр в Брянске знают и любят. Не раз акимовцы были здесь на гастролях, участвовали и в "Славянских театральных встречах".

Фото: пресс-служба Брянского театра драмы имени А.К. Толстого
Спектакли из Луганска впервые показали в Брянске

- Мне очень понравилась пьеса Слаповского, показалась умной, нежной и необычной, - поделилась с "РГ" Елена Руфанова. - Она о том, что лишь немногие люди решаются изменить свою жизнь, если что-то в ней их не устраивает. Персонажей мучает вопрос: "А так ли мы проживаем свою жизнь? Ведь мы могли бы сделать больше". Мой партнер (Дмитрий Лебедев) говорит: "Все мы виноваты. Перед собой в первую очередь. Мы - собственные вечные должники. Кто-то хотел стать летчиком - не стал. Кто-то хотел научиться играть на гитаре - не научился. Кто-то хотел работать для удовольствия - а работает для денег". Мы делаем, что должно, и притворяемся, что это и есть то, чего хотим. А жизнь течет по своим законам. И каждый отвечает перед собой и за ту лодку, которую выбрал, и за тот берег, к которому гребет.

Гомельский театр драмы привез на фестиваль спектакль "Дракон" по мотивам пьесы Евгения Шварца. Поставил его молодой режиссер Олег Молитвин из Санкт-Петербурга.

Это его вторая постановка на гомельской сцене, в 2016 году выпустил там "Ромео и Джульетту". Молитвин окончил СПбГАТИ (мастерская Анатолия Праудина), магистратуру при Александринском театре, курс Валерия Фокина и Андрея Могучего. Участник и призер нескольких театральных фестивалей и лабораторий. Его постановки идут на петербургской сцене, в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина и в других городах России.

Фото: Марина Свиридова/Брянский театр драмы имени А.К. Толстого
На театральном фестивале в Брянске представили рок-драму о Паганини

Острая психологическая история о благородном странствующем рыцаре Ланцелоте, победившем Дракона, "реквием по мечте". Кстати, в Петербурге на акимовской сцене есть спектакль "Дракон" в постановке худрука Татьяны Казаковой.

- Пьесу Шварца мне предложил театр, чему я удивился и обрадовался, - рассказал "РГ" Олег Молитвин. - В такое зыбкое время и такой неоднозначный материал. Мои надежды осуществились во многом. Во всяком случае, это был плодотворный творческий процесс. Никто палки в колеса не вставлял, с артистами репетировали очень дружно, творчески, с горением, с взаимопониманием. Работать было интересно. А насчет результата... это судить не мне.

К слову

Главный режиссер Гродненского драматического театра Геннадий Мушперт учился в Ленинграде, окончил в 1975 году актерский курс Зиновия Корогодского в ЛГИТМиКе, а потом учился режиссуре в Минске.

Главное сегодня

Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин