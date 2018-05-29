Спектакли петербургских режиссеров показали в Брянске

На международном фестивале "Славянские театральные встречи", который проходит в эти дни в Брянске, представили спектакли из восьми городов: Брянска, Москвы, Петербурга, Орла, Костромы, приехали заслуженные коллективы Республики Беларусь - Гродненский и Гомельский областные театры драмы, а также Театр кукол, представляющий самопровозглашенную Луганскую народную республику.

Санкт-Петербургский академический театр Комедии имени Акимова показал спектакль "Где зарыта собака" по пьесе современного драматурга Алексея Слаповского, поставил которую Сергей Пускепалис, а главные роли исполняют заслуженные артисты России Елена Руфанова и Дмитрий Лебедев, играют также Елена Мелешкова и Анатолий Хропов. Билеты на спектакль разошлись мгновенно, еще до начала фестиваля. Полный зал, заняты приставные стулья… Овация в финале! Питерский театр в Брянске знают и любят. Не раз акимовцы были здесь на гастролях, участвовали и в "Славянских театральных встречах".

- Мне очень понравилась пьеса Слаповского, показалась умной, нежной и необычной, - поделилась с "РГ" Елена Руфанова. - Она о том, что лишь немногие люди решаются изменить свою жизнь, если что-то в ней их не устраивает. Персонажей мучает вопрос: "А так ли мы проживаем свою жизнь? Ведь мы могли бы сделать больше". Мой партнер (Дмитрий Лебедев) говорит: "Все мы виноваты. Перед собой в первую очередь. Мы - собственные вечные должники. Кто-то хотел стать летчиком - не стал. Кто-то хотел научиться играть на гитаре - не научился. Кто-то хотел работать для удовольствия - а работает для денег". Мы делаем, что должно, и притворяемся, что это и есть то, чего хотим. А жизнь течет по своим законам. И каждый отвечает перед собой и за ту лодку, которую выбрал, и за тот берег, к которому гребет.

Гомельский театр драмы привез на фестиваль спектакль "Дракон" по мотивам пьесы Евгения Шварца. Поставил его молодой режиссер Олег Молитвин из Санкт-Петербурга.

Это его вторая постановка на гомельской сцене, в 2016 году выпустил там "Ромео и Джульетту". Молитвин окончил СПбГАТИ (мастерская Анатолия Праудина), магистратуру при Александринском театре, курс Валерия Фокина и Андрея Могучего. Участник и призер нескольких театральных фестивалей и лабораторий. Его постановки идут на петербургской сцене, в Псковском академическом театре драмы имени Пушкина и в других городах России.

Острая психологическая история о благородном странствующем рыцаре Ланцелоте, победившем Дракона, "реквием по мечте". Кстати, в Петербурге на акимовской сцене есть спектакль "Дракон" в постановке худрука Татьяны Казаковой.

- Пьесу Шварца мне предложил театр, чему я удивился и обрадовался, - рассказал "РГ" Олег Молитвин. - В такое зыбкое время и такой неоднозначный материал. Мои надежды осуществились во многом. Во всяком случае, это был плодотворный творческий процесс. Никто палки в колеса не вставлял, с артистами репетировали очень дружно, творчески, с горением, с взаимопониманием. Работать было интересно. А насчет результата... это судить не мне.

К слову

Главный режиссер Гродненского драматического театра Геннадий Мушперт учился в Ленинграде, окончил в 1975 году актерский курс Зиновия Корогодского в ЛГИТМиКе, а потом учился режиссуре в Минске.